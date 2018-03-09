罰兒掛懺悔牌上學傳網路 懲罰方式惹議

這位母親6日將兩名看來不到10歲小男孩被罰走路上學的照片，公開在臉書，讓人看到身穿全套冬裝的他們，身上掛著手寫的大字牌「我們對校車司機又壞又沒禮貌，媽媽要我們走路」。

不過，兒童救援協會認為，此事最有問題之處，不在處罰小孩走路上學，而是這位媽媽把處罰照片放上社群網站。

此文貼上臉書後，不到2天就被分享3萬多次，近2萬人點讚叫好。不少人回應：「媽媽做得好！」、「就是該這麼教養小孩！」

（中央社記者胡玉立多倫多8日專電）加拿大安大略省一名母親因2個兒子對校車司機粗魯無禮，懲罰他們掛著寫上斗大受罰理由的紙板，走7公里路上學。

她在臉書發文說明，學校打電話通知她兩個孩子對司機態度不當，被趕下校車，所以她決定要他們試一試走路上學的滋味，「花了2小時，他們辦到了」！

但這位母親告訴加拿大廣播公司（CBC），照片貼出後，她也收到一些批評和威脅，所以決定打電話給安省保護兒童獨立機構「兒童救援協會」解釋自己這麼做的理由。

兒童救援協會溫莎地區辦公室社區經理蓋特（TinaGatt）對此表示，小孩在校車上行為失當，罰他們走路上學，可以算是合理處罰，只要徒步上學過程沒有安全威脅即可。此案看得出來，這個母親是和小孩一起走路上學，走的也是平靜安全的道路。

不過，蓋特指出，把處罰孩子的照片放上社群網站「讓孩子覺得羞愧」，不具建設性，「羞辱，對成年人很少奏效，同樣也不會讓兒童變得更好」。

蓋特認為，這位媽媽可能是想透過把照片上傳網站，來尋求其他父母的認可和支持；但羞辱孩子，不會激勵出更好的行為。（編輯：陳惠珍）1070309