NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

〈台達電法說〉汽車佈局開始收割 今年營收成長50%

鉅亨網2018/03/09 17:40
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

台達電 (2308-TW) 董事長海英俊表示，車廠生意跟 PC 很不一樣，一個產品要賣好幾年，現在看到每個案子都是幾千萬以上，汽車營收會逐漸堆疊上去，去年大概 10 多億元，今年可望較去年成長 50%。

台達電今 (9) 日舉行法說會，海英俊表示，今年趨勢很清楚，所以公司去年做了改組，自動化跟基礎設施是主要成長重心，電源則是持平到微幅成長。

海英俊表示，台達電在電動不做整車，主要會做兩塊，一個是車上電源控制及轉換，例如充電裝置跟 DC to DC，另外則是馬達，最近有一些成績，包括歐洲車廠開始使用台達電的馬達。

另外在車外部分，則是充電樁，海英俊表示，不過這個是電網連在一起，不要造成電網的負擔，而且還要跟電網協調，例如何時適合充電，比較便宜，這個會跟基礎建設有相關。

至於在車廠合作部分，海英俊表示，台達電跟美國、中國、歐洲車廠都有聯繫，日本較少，另外中國蔚來也有接觸，畢竟車廠生意跟 PC 很不一樣，一個產品要賣好幾年。

自動化部分，海英俊表示，分為工業跟樓宇，晶睿 (3454-TW) 是在樓宇，不過市場比較大的還是在工業，工業自動化趨勢還有好幾年，要擴大產品線也要升級，進到解決方案的程度，預估自動化營收維持去年的成長幅度是沒有問題的。

至於電源，海英俊表示，主要還是在傳統 PC 跟伺服器，去年上半年競爭對手低價接單，降價幅度非常大，大到無法想像，但是這種賠錢單也是做不久，現在更明顯，尤其是缺料的時候，所以訂單有回來，另外公司也盡量找一些新東西做，例如醫療，已經做入幾家大廠，同時在無人商店也有著墨。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字台達電法說汽車自動化電源無人商店headline
今年景氣持續回溫 前2月稅...〈上緯展望〉打入北美市場與...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan