〈台達電法說〉汽車佈局開始收割 今年營收成長50%

台達電 (2308-TW) 董事長海英俊表示，車廠生意跟 PC 很不一樣，一個產品要賣好幾年，現在看到每個案子都是幾千萬以上，汽車營收會逐漸堆疊上去，去年大概 10 多億元，今年可望較去年成長 50%。

台達電今 (9) 日舉行法說會，海英俊表示，今年趨勢很清楚，所以公司去年做了改組，自動化跟基礎設施是主要成長重心，電源則是持平到微幅成長。

海英俊表示，台達電在電動不做整車，主要會做兩塊，一個是車上電源控制及轉換，例如充電裝置跟 DC to DC，另外則是馬達，最近有一些成績，包括歐洲車廠開始使用台達電的馬達。