文大校長難產 教職員聲明支持盧希鵬

（中央社記者陳至中台北9日電）中國文化大學遴選出的新校長盧希鵬，因董事長張鏡湖不願簽核，遲遲無法上任。由文大教職員組成的「華岡人鳳鳴高岡行動聯盟」今天發出聲明，呼籲張鏡湖儘速讓盧希鵬上任。

文化大學去年11月選出台灣科技大學特聘教授盧希鵬為下任校長，原訂2月1日上任，卻因張鏡湖不滿遴選結果，拒簽當選公文，導致教育部無從核備。最新進展，文大將於4月9日召開董事會，預料將有一番角力。

部分媒體報導，張鏡湖質疑遴選過程中，有5位委員刻意操作，給盧希鵬打100分，並援引台大校長遴選爭議，質疑盧希鵬和台大校長當選人管中閔一樣，在遴選時沒有揭露在校外擔任企業獨立董事的身分。