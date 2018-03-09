文大校長難產 教職員聲明支持盧希鵬

（中央社記者陳至中台北9日電）中國文化大學遴選出的新校長盧希鵬，因董事長張鏡湖不願簽核，遲遲無法上任。由文大教職員組成的「華岡人鳳鳴高岡行動聯盟」今天發出聲明，呼籲張鏡湖儘速讓盧希鵬上任。
文化大學去年11月選出台灣科技大學特聘教授盧希鵬為下任校長，原訂2月1日上任，卻因張鏡湖不滿遴選結果，拒簽當選公文，導致教育部無從核備。最新進展，文大將於4月9日召開董事會，預料將有一番角力。
部分媒體報導，張鏡湖質疑遴選過程中，有5位委員刻意操作，給盧希鵬打100分，並援引台大校長遴選爭議，質疑盧希鵬和台大校長當選人管中閔一樣，在遴選時沒有揭露在校外擔任企業獨立董事的身分。
不過，教育部高教司長李彥儀昨天受訪時表示，文大遴選過程經計票、監票程序，不認為有瑕疵。目前教育部已累積對張鏡湖開罰新台幣140萬元，並預計於本月底召開私校諮詢會，考慮向法院申請解除張鏡湖的董事長職務。
「華岡人鳳鳴高岡行動聯盟」在聲明中表示，張鏡湖的質疑是「混淆視聽」和「和稀泥」。文大校長遴選辦法並無要求候選人填報獨董資料，遴選委員中也沒有人在相關企業任職，沒有利益迴避的問題，也不影響遴選結果。
「華岡人鳳鳴高岡行動聯盟」也指出，張鏡湖質疑5位委員打100分的部分，僅是在「遴選推薦」適合人選，後續進入董事會投票圈選，盧希鵬最終以8比0的票數勝出。
「華岡人鳳鳴高岡行動聯盟」支持教育部召開私校諮詢會，避免學校聲譽和形象受到重傷。（編輯：梁君棣）1070309