中國惠台政策 政院下週務實檢討

（中央社記者王承中台北9日電）行政院長賴清德今天表示，行政院將在下週務實針對中國惠台的31項政策進行檢討。中國挖台灣的人才，代表台灣在育才方面做的不錯，台灣目前能做的就是把經濟發展好。

中國大陸日前提出「惠台31條」，並提出同等待遇希望吸納台灣人才及資金，行政院組成專案小組因應，國安單位也高度重視，並已密集召開跨部會會議研商，討論對台灣的政經影響。

國民黨籍立委林麗蟬下午在立法院總質詢時表示，面對中國大陸的惠台政策，她憂心台灣無法留住人才。

她說，根據瑞士洛桑管理學院去年底發布的2017年IMD世界人才報告指出，台灣在攬才及人才外流方面，在63國中排名第44、47名的後段班。台灣2005年的海外就業人口只有34萬人，現今卻增至72萬人，「若培養人才後，卻無法留才，經濟該如何發展？」