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西方千禧世代生活水平低於父母 為了房租頭很大

鉅亨網2018/03/09 17:47
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西方世界的千禧世代 (1981-2000 年) 經濟前景已敲響警示，尤其是英國。資料顯示，英國 18 歲至 36 歲的公民為全球已開發經濟體裡，出現的第一批生活水平低於父母的族群。

近代薪資水平較上一代低 / 圖：ZeroHedge
近代薪資水平較上一代低 / 圖：ZeroHedge

影響千禧世代的一些最緊迫問題是住房負擔能力、和衰退的就業環境。由於西方世界經濟體在經濟增長方面可能到達瓶頸，千禧世代的金融未來也不太被看好。同時，國債飆升、與政府債券收益率上升，正為千禧世代創造一個更艱苦的環境。

英國的房東們也通過提供「成人安排」- 也就是以性交易換取免費房租 - 來充分利用較貧困的千禧世代。英國廣播公司 BBC 的一部新紀錄片中也顯示了如此糟糕的事宜，供民眾參考。

實際上，在著名交易公告網站 Craigslist 上提供房租租賃的房源數量正在爆炸性成長中。在過去 5 年中，有超過 25 萬名女性接受了「住房慈善庇護所」，以成人安排換取住房。

英國的千禧世代缺乏基本生活工資，因此，認為將自己的身體換取頭上的屋頂，並沒有任何錯誤。這也是自 1950 年來，薪資低於父母的開端。

英國千禧世代的房屋擁有率非常低，以至於第一次世界大戰數據直速下滑。

千禧時代房屋擁有率非常低 / 圖：ZeroHedge
千禧時代房屋擁有率非常低 / 圖：ZeroHedge

根據國家統計局的數據，千禧世代已無法負荷 2008 年後的房市水平。在房地產價格上漲的同時，這代人們的薪水則面臨停滯。

英國央行 (BoE) 於 2008 年金融危機後制定的接近 0% 低利率，使英國千禧世代的房地產價格上漲、個人儲蓄率下滑。

英國貸款利率較低 / 圖：ZeroHedge
英國貸款利率較低 / 圖：ZeroHedge

遺憾的是，隨著千禧世代的經濟前景繼續惡化，英國的「成人安排房屋方案」問題只會越來越嚴重。這種趨勢蔓延至美國及台灣的海岸上只是時間問題。《ZeroHedge》認為，中央銀行的政策似乎給了房東一個意想不到的額外津貼。

在英國，自己做老闆未必比較好 / 圖：ZeroHedge
在英國，自己做老闆未必比較好 / 圖：ZeroHedge
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