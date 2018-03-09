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中央社

黨產會告發辜嚴倬雲母女涉滅證 盼還原真相

中央社2018/03/09 17:46
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者侯姿瑩台北9日電）不當黨產處理委員會今天下午表示，前中華民國婦女聯合會主任委員辜嚴倬雲、辜嚴倬雲女兒辜懷如與劉姓助理涉侵占、毀損檔案，黨產會已向北檢提刑事告發，盼司法單位調查、還原真相。

黨產會發言人施錦芳下午接受媒體訪問時表示，黨產會人員在下午2時左右到北檢函送刑事告發狀，告發辜嚴倬雲、辜懷如、劉姓助理等3人。

她說，告發事實是106年5月中旬，婦聯會員工收到時任婦聯會主委辜嚴倬雲的指示，整理婦聯會會內170箱、都是民國95年以前的檔案資料，送到台北市德惠街某處。

施錦芳表示，在106年11月到12月間，辜懷如指示劉姓助理將這批資料送到中山北路二段某處。根據辜懷如和劉姓助理的說法，這批資料已被銷毀。

黨產會新聞稿指出，雖然辜嚴倬雲、辜懷如辯稱去年5月自婦聯會運到德惠街的資料都是辜嚴倬雲私人物品，但黨產會約詢婦聯會相關人士都一致表示，搬到德惠街的物品包含各處室95年前檔案資料、帳冊等。

施錦芳說，黨產會認為，辜嚴倬雲在去年底遭內政部撤免主委職務，卻未返還保管的帳冊、檔案等會務資料，涉及侵佔；辜嚴倬雲甚至指示辜懷如將相關資料銷毀，違反刑法、促轉條例相關規定，因此今天下午向北檢告發辜嚴倬雲母女及助理。

對於辜嚴倬雲稱自己沒有任何不法，施錦芳表示，「證據會說話」。黨產會自2月初開始約詢婦聯會相關人員，直到昨天，婦聯會人員的說法都指出，這170箱是婦聯會會務資料，包括帳冊等。

黨產會說，根據婦聯會提供這170箱的檔案清冊，很明顯裡面都是會務資料。

施錦芳表示，黨產會已認定婦聯會為國民黨附隨組織，婦聯會所持有的政治檔案數量龐大，但到目前為止，相關檔案「不知去向」，認為辜嚴倬雲等人有毀損、隱匿之疑，所以移送告發。

施錦芳說，相關政治檔案是目前國家進行轉型正義很重要的資料，若要還原歷史真相，必須有資料呈現，但如果有人明知這些資料對事實呈現很重要，卻故意毀損、銷毀，法律不能縱容。她呼籲司法單位，勿枉勿縱，調查並還原真相。

施錦芳表示，黨產會接下來會繼續追查婦聯會不當取得財產的部分。（編輯：張良知）1070309

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