Netflix更上一層樓 傳將與歐巴馬夫婦合作製作

Netflix(NFLX-US) 全球有近 1.18 億的訂閱用戶，將為已卸任總統的歐巴馬以及其夫人，提供嶄新的平台接觸更廣大的觀眾群，在此之前，歐巴馬已在社群平台擁有許多支持者，包括推特的 1.01 億追蹤者，以及 Facebook 專頁上的 5500 萬粉絲。

據《紐約時報》報導，知情人士透露，Netflix 正與歐巴馬夫婦接洽談論合作，雙方將聯手製作一系列只會在影音串流平台上播出的獨家節目，透過此合作，Netflix 可進一步發展原創內容，而歐巴馬夫婦則可經由不同的管道分享信念。

目前合作案尚處談論階段，節目的集數與格式尚未確認，但根據紐約時報初步了解，內容將分為多項主題，而歐巴馬夫婦偏向以故事分享的形式，闡述他們對議題的看法，他們一直深信，故事可以激發人心。

前總統資深顧問 Eric Schultz 週四表示：「歐巴馬總統以及總統夫人一直相信講故事的力量可以激發人心，在他們的人生中，他們不斷提及那些致力於發揮影響力的人，正在悄悄改變世界的故事。當他們在考慮未來的個人計劃時，他們不斷地探索新的方式，來幫助人們分享他們的故事。」

該節目其中一個可能的環節為，歐巴馬將以衛生保健、投票權、移民、外交政策與氣候變化的主題，進行對話，這些主題在他當總統時，皆有舉足輕重的地位。而另一環節將以歐巴馬夫人為主角，主題為她在白宮時，所倡導的議題，如同營養問題等。

Netflix 亦可能將歐巴馬夫婦的信仰與價值觀，以紀錄片或是情境影片方式呈現。因為過去歐巴馬夫婦，並沒有與媒體進行太多類似此次合作的經驗，所以不清楚他們將因為此節目拿到多少酬勞。

若是以 Netflix 挖角製作人來看，他們最近以 5 年 3 億美元的合約，從 21 世紀福斯挖走資深製作人 Ryan Murphy。Netflix 於 8 日收盤價為每股 317 美元。

Netflix 股價日線走勢圖

對於 Netflix 來說，若成功與歐巴馬夫婦合作，將為公司發展原創內容的一大進展，該影音串流平台正面臨來自 HBO、Apple 與亞馬遜的挑戰，以及傳統電視台的競爭。

Netflix 表示今年可能會在內容上花費高達 80 億美元，過去公司一向不吝嗇於投入原創節目的製作，比如其熱門影集《怪奇物語》和獲得本屆奧斯卡最佳紀錄片的《伊卡洛斯》(Icarus)。