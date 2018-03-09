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中職4球團球星響應植樹活動　宣告球季將開打

記者柳榮俊／台中報導2018/03/09 18:15
▲中市府推動「8年100萬棵植樹計畫」，邀請多位知名球星一起植樹，宣告中華職棒29年球季即將開打（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.9)
▲中市府推動「8年100萬棵植樹計畫」，邀請多位知名球星一起植樹，宣告中華職棒29年球季即將開打（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.9)

台中市政府推動「8年100萬棵植樹計畫」，獲各界共同響應。市府今(9)日結合中華職棒29年例行賽前熱身活動，邀請多位知名球星一起植樹，以公益環保的形式宣告球季即將開打。市長林佳龍表示，棒球運動不只為個人帶來健康，也讓社會更健康，期待全民一起種樹，提高生活品質外，共同推動環保、生態環境的改善。

林佳龍在新聞局主任秘書林尚賢等人陪同下，與中職聯盟會長吳志揚、Lamigo桃猿陽耀勳、中信兄弟許基宏、統一7-ELEVEn獅劉芙豪和富邦悍將林宥穎等四大球團球星代表，和球迷一起在南屯區公15公園種下29棵苗木，宣告職棒29年即將開打，也期待樹苗和中職共同成長，打造台中為健康運動城市；市議員張耀中、何文海、劉士州、朱暖英等人也到場共襄盛舉。

林佳龍表示，中華職棒第29年即將開打，這次結合種樹運動，響應市府8年百萬棵樹的目標，4支球隊的球員今天也一起種下本土樹種。相信棒球運動不只是帶來個人的健康，也讓社會更健康，棒球是全民運動、也是2020東京奧運比賽項目，期待透過棒球凝聚人心，共享光榮感。


▲中華職棒以公益環保的形式宣告球季即將開打（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.9)

他也提到，空品是大家共同關心的議題，經過3年來努力，空氣品質已獲得改善，改善幅度達11.4%，並獲行政院環保署頒獎肯定；改善空品可從日常生活中作起，盼全民一起種樹，提高生活品質外，也推動環保、生態環境的改善。

中職聯盟會長吳志揚表示，感謝市府對棒球運動的支持推動，期許台中成為棒球城市。中華職棒邁入第29年，有別於以往舉辦大型棒球嘉年華，今年採取結合公益環保、貼近社會議題的形式舉辦開季宣告活動，盼為社會共盡心力。

中信兄弟許基宏表示，台中將於今年舉辦世界花博，他將把握機會前往參觀；富邦悍將林宥穎也盛讚台中市綠美化已展現具體成果，綠川柳川的整治吸引許多人到訪；統一7-ELEVEn獅劉芙豪說，很開心參與今日活動，很喜歡台中舒適的氣候環境；Lamigo桃猿陽耀勳則表示，愛護環境從自己的生活做起，除今日植樹外，平常他也會做好垃圾分類達到減量。


▲4支球隊的球員一起種下本土樹種（圖／柳榮俊攝 , 2018.3.9)

市府表示，林市長上任後積極推動「8年100萬棵植樹計畫」，在閒置公有地、裸露的山坡地、海岸及河口等地點種植原生樹種，解決因都市快速擴張所引起的水災及熱島效應等環境問題，並建構城市緩衝綠帶，提升生物多樣性；自2015年起施行至今，已種植的喬木和灌木總計已超過32萬株樹苗。

中職聯盟指出，今年球季開打宣誓活動訊息一發布，立刻吸引近千名球迷踴躍留言，爭取與球星一起種樹的機會，可見大家普遍關心環保議題，也希望自己能為環境盡一份心力。今年與台中市政府共同合作，使得中職29年球季更具社會關懷的意義，也期待未來林木茁長成蔭後，為市民增加一處都市休閒的綠洲。

關鍵字中華職棒吳志揚lamigo
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