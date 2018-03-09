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桃機服務楷模 溫馨故事見證良善

中央社2018/03/09 17:53
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者邱俊欽桃園機場9日電）桃園機場公司今天表揚桃機2017年服務楷模，受獎人中有人代為接機找到年邁重聽的長輩，也有幫一家人找到龐大旅費，而這事蹟都在表揚的過程中，讓人見證到機場最良善一面。

桃園國際機場公司表示，桃園機場內共有232單位、約3萬名員工，以2017年旅客運量計算，平均每天進出國門高達12萬3000人次，每個人在崗位上善盡職責，樂於助人，而藉由今天的頒獎，也讓更多人瞭解到許多不為人知的小故事。

今年獲獎的航空警察局保安警察大隊警員陳俊良，除了多次協助走失的孩童，憑藉著敏感的觀察力，連身心狀態不穩定的旅客也能快速尋回，服務不少旅客。

觀光局旅客服務中心組約僱服務員黃筱涵，則協助臨時無法來接機的民眾，帶著寫上旅客大名的歡迎牌，找到年邁又重聽的入境旅客，並且用她自己的手機讓雙方通話，再送老先生到機場巴士站搭車，令人感動。

另外，兆豐銀行專員陳佩君則在行李轉盤找到一家旅客所遺留的旅費，解決了海外一家人的焦慮，也讓這家人終於快樂展開旅行，不再愁眉苦臉。

桃園機場公司表示，106年度服務楷獎共分11類，而這些機場溫馨的小故事，未來將計畫集結成冊，也讓更多旅客在搭機前，感受到機場的美好。（編輯：黃于）1070309

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