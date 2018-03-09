桃機服務楷模 溫馨故事見證良善

（中央社記者邱俊欽桃園機場9日電）桃園機場公司今天表揚桃機2017年服務楷模，受獎人中有人代為接機找到年邁重聽的長輩，也有幫一家人找到龐大旅費，而這事蹟都在表揚的過程中，讓人見證到機場最良善一面。

桃園國際機場公司表示，桃園機場內共有232單位、約3萬名員工，以2017年旅客運量計算，平均每天進出國門高達12萬3000人次，每個人在崗位上善盡職責，樂於助人，而藉由今天的頒獎，也讓更多人瞭解到許多不為人知的小故事。

今年獲獎的航空警察局保安警察大隊警員陳俊良，除了多次協助走失的孩童，憑藉著敏感的觀察力，連身心狀態不穩定的旅客也能快速尋回，服務不少旅客。