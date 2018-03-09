NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

彰化縣府裁處台化12億 環署訴願會撤銷

中央社2018/03/09 17:52
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者楊淑閔、吳哲豪台北9日電）彰化縣政府去年就台化公司M22汽電共生鍋爐生煤等使用情形，認定不符合環評書承諾，裁處新台幣12.44億元，台化公司向環保署訴願，環保署訴願會今天做出撤銷決定。

對此，彰化縣環保局表示，收到訴願決定書後，將會再與法制單位、律師研究後續處理。

環保署執行秘書蘇中光下午接受聯訪表示，彰化縣政府對於台灣化學纖維股份有限公司從民國97年1月到105年9月間，申報「生煤、石油焦或其他易致空氣污染之物質使用情形紀錄表」中所檢附的購買生煤成分證明與環說書不同，認定台化公司在這8年9個月間持續燃燒品質不符標準的生煤，有獲取不法鉅額利得，106年11月裁處12.44億元不法利得。

他說，台化公司之後向環保署訴願會提起訴願，請求撤銷12.44億元不法利得裁處，環保署訴願會今天做出撤銷決定。

蘇中光進一步說明，訴願會今天有11席委員與會，幾乎是無異議通過，做成撤銷裁處的理由有4點，1、彰化縣政府沒有實地去檢測生煤的成分，是否符合88年在環評書中所說的環評成分的限值。

2、縱使燃燒不符合環評書中所說的環評成份限值的生煤，彰化縣府沒有證明確實有對環境有造成不良影響。3、彰化縣政府沒有查明從97年1月到105年9月停工為止，這8年9個月期間，縱使有違規行為，彰化縣政府進行裁處的裁處權，是否已經超過行政罰法第27條有關行為終了起算3年內的裁處期效。

4、彰化縣政府的不法利得計算方式有錯誤，將8年9個月M22汽電電機組發電量乘以104年台電最低收購價計算，沒有考量成本、淨利，以及101到104年間有3批生煤符合環評承諾的成分。

此外，蘇中光說，彰化縣政府對台化公司的處分中，台化公司向環保署提過4次訴願，前2次是停工處分，1次裁處30萬元，還有1次、即裁處12.44億元；除30萬元裁處案外，其他3次彰化縣政府的裁處，均遭環保署駁回。（編輯：黃瑞弘）1070309

黨產會告發辜嚴倬雲母女涉滅...桃機服務楷模 溫馨故事見證良善

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan