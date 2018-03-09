彰化縣府裁處台化12億 環署訴願會撤銷

環保署執行秘書蘇中光下午接受聯訪表示，彰化縣政府對於台灣化學纖維股份有限公司從民國97年1月到105年9月間，申報「生煤、石油焦或其他易致空氣污染之物質使用情形紀錄表」中所檢附的購買生煤成分證明與環說書不同，認定台化公司在這8年9個月間持續燃燒品質不符標準的生煤，有獲取不法鉅額利得，106年11月裁處12.44億元不法利得。

他說，台化公司之後向環保署訴願會提起訴願，請求撤銷12.44億元不法利得裁處，環保署訴願會今天做出撤銷決定。

蘇中光進一步說明，訴願會今天有11席委員與會，幾乎是無異議通過，做成撤銷裁處的理由有4點，1、彰化縣政府沒有實地去檢測生煤的成分，是否符合88年在環評書中所說的環評成分的限值。

2、縱使燃燒不符合環評書中所說的環評成份限值的生煤，彰化縣府沒有證明確實有對環境有造成不良影響。3、彰化縣政府沒有查明從97年1月到105年9月停工為止，這8年9個月期間，縱使有違規行為，彰化縣政府進行裁處的裁處權，是否已經超過行政罰法第27條有關行為終了起算3年內的裁處期效。

4、彰化縣政府的不法利得計算方式有錯誤，將8年9個月M22汽電電機組發電量乘以104年台電最低收購價計算，沒有考量成本、淨利，以及101到104年間有3批生煤符合環評承諾的成分。

此外，蘇中光說，彰化縣政府對台化公司的處分中，台化公司向環保署提過4次訴願，前2次是停工處分，1次裁處30萬元，還有1次、即裁處12.44億元；除30萬元裁處案外，其他3次彰化縣政府的裁處，均遭環保署駁回。（編輯：黃瑞弘）1070309