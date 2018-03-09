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圖輯／與邵雨薇是健康相處的朋友　吳慷仁盼媒體多點尊重

圖輯／記者林調遜2018/03/09 18:02

  • ▲吳慷仁表示與邵雨薇是健康相處的朋友，盼媒體報導前先經查證、詢問當事人，多點尊重。（圖／記者林調遜攝，2018.3.9）

  • ▲吳慷仁表示與邵雨薇是健康相處的朋友，盼媒體報導前先經查證、詢問當事人，多點尊重。（圖／記者林調遜攝，2018.3.9）

  • ▲吳慷仁表示與邵雨薇是健康相處的朋友，盼媒體報導前先經查證、詢問當事人，多點尊重。（圖／記者林調遜攝，2018.3.9）

  • ▲吳慷仁表示與邵雨薇是健康相處的朋友，盼媒體報導前先經查證、詢問當事人，多點尊重。（圖／記者林調遜攝，2018.3.9）

  • ▲吳慷仁表示與邵雨薇是健康相處的朋友，盼媒體報導前先經查證、詢問當事人，多點尊重。（圖／記者林調遜攝，2018.3.9）

  • ▲吳慷仁表示與邵雨薇是健康相處的朋友，盼媒體報導前先經查證、詢問當事人，多點尊重。（圖／記者林調遜攝，2018.3.9）

  • ▲吳慷仁表示與邵雨薇是健康相處的朋友，盼媒體報導前先經查證、詢問當事人，多點尊重。（圖／記者林調遜攝，2018.3.9）

吳慷仁今（9）日出席品牌新品發表活動，被問到與邵雨薇被周刊影射二人傳緋聞並雙雙劈腿一事，吳慷仁表示與邵雨薇是健康相處的朋友，盼媒體報導前先經查證、詢問當事人，多點尊重。

關鍵字吳慷仁邵雨薇
呆萌系張軒睿　與粉絲玩吐司好害羞

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