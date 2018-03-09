紅心辣椒2月營收旺 月增74.05%

（中央社記者韓婷婷台北9日電）紅心辣椒公布2月份合併營收新台幣4463萬元，較1月營收2564萬元彈升74.05%，年增率也有66.40%。

紅心辣椒表示，在旗下各款遊戲大型改版及節慶活動接力推波之下，開春即創下亮麗佳績，尤以「全民打棒球2 Online」及「信喵之野望」營收增幅均超過100%，表現最亮眼。

紅心辣椒表示，去年甫上市的「靈魂行者Online」成長率也突破8成。辣椒指出，瞄準寒假春節強打的豐富多元活動奏效，不僅玩家迴響熱烈，也拉抬了玩家付費意願及買氣，帶動業績成長，推升營收。