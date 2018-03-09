紅心辣椒2月營收旺 月增74.05%

（中央社記者韓婷婷台北9日電）紅心辣椒公布2月份合併營收新台幣4463萬元，較1月營收2564萬元彈升74.05%，年增率也有66.40%。
紅心辣椒表示，在旗下各款遊戲大型改版及節慶活動接力推波之下，開春即創下亮麗佳績，尤以「全民打棒球2 Online」及「信喵之野望」營收增幅均超過100%，表現最亮眼。
紅心辣椒表示，去年甫上市的「靈魂行者Online」成長率也突破8成。辣椒指出，瞄準寒假春節強打的豐富多元活動奏效，不僅玩家迴響熱烈，也拉抬了玩家付費意願及買氣，帶動業績成長，推升營收。
另外，今年起台灣全面採用IFRS 15會計準則，遊戲廠商在通路收入由總額認列改採淨額認列，雖不影響實質損益，但辣椒1月營收2867萬元，依新制認列為2564萬元。即使新制衝擊遊戲業營收數字，辣椒2月仍開出漂亮紅盤，若採原制計算，月增逾8成、年增突破9成。
展望3月份，辣椒表示，華麗風格的人氣遊戲「靈魂行者Online」因應白色情人節將推出線上限量熊娃娃時裝，更添可愛浪漫氣氛吸引玩家，經典策略經營冒險遊戲「大航海時代V」與「大航海時代Online」也將祭出令人期待的改版活動。
另隨著中華職棒及大聯盟將於3月下旬開打，擁有80萬玩家的「全民打棒球2 Online」也將再改版、積極造勢。紅心辣椒指出，靠著應景活動穩紮穩打經營操作，配合新遊戲推出，預估今年整體營運動能充足，營收成長可期。（編輯：林沂鋒）1070309