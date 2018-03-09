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羅智強酸體育場落漆 基市府:已爭取1億改善

中央社2018/03/09 17:55
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者王朝鈺基隆市9日電）總統府前副秘書長羅智強在臉書發文指基隆市立體育場內部油漆剝落。教育處今天表示，這是長久以來留下的問題，已向中央爭取到9800萬元經費，預計109年完工。

羅智強昨天在臉書（Facebook）發文並上傳3張基隆市立體育場室內照片，指基隆市府舉辦中小學聯合運動會，內部卻是如此「落漆」，小朋友就是在這樣的地方休息。

對此，教育處副處長陳淑貞表示，民國68年、69年完工啟用的市立體育館及體育場，由於屋齡已高加上年久失修急需修建，但因市府財政窘困，行政院長賴清德2月底率內閣前來基隆市座談時，教育處曾爭取市立體育場9800萬元及體育館3000萬元修繕經費。

她說，市府已利用體育署去年底補助的600萬元規劃修繕市立體育場，預計2年內完工。至於校園內的體育場館，近3年共申請到中央補助加上市府配合款投入1.71億元，其他非校園的社會體育場館則約2億4460萬元，今年還會繼續爭取前瞻基礎建設經費補助。

基隆市立體育場場長郭台英指出，包含市立體育場無障礙設施改善計畫工程、市立體育場跑道暨鏈球鐵餅護籠更新工程及市立體育館全齡化友善運動設施整繕等工程已陸續完工，市府今年預計將投入1.8億元經費，持續整修市立體育場、市立體育館及暖暖運動公園等處。（編輯：方沛清）1070309

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