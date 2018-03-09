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美和健管培育疾病分類專才　開啟就業新藍海

記者陳宗傑／屏東報導2018/03/09 19:44
▲美和科大培育學生取得疾病分類員證照，成功將學生推向就業藍海。（圖／美和科大提供）
▲美和科大培育學生取得疾病分類員證照，成功將學生推向就業藍海。（圖／美和科大提供）

為因應政府二代健保DRGs新制的推行，台灣疾病分類人才巌然成了職場上的當紅炸子雞，尤其在各大醫院相繼網羅下，薪資水準普遍在30K以上，加以疾病分類專業證照考取不易，歷年考照率均在3成以下，因此，擁有一張疾病分類專業證照，等於是為自己的未來打開一條就業的康莊大道。

美和科技大學健康事業管理系主任李昭憲表示，二代健保「住院診斷關聯群（DRGs）」制度，英文全名是Diagnosis Related Groups，是針對住院案件採「同病同酬、包裹給付」的支付制度，因此如何確實將疾病分類與編碼，成了各大醫院的重要課題。因此，疾病分類人才一時證照炙手可熱，也成了競爭激烈的就業市場新藍海。擔任這職務的人員必須具備疾病分類專業，以往，均以在職護理師考取率較高，應屆畢業生考取率相當低。


▲美和科大培育學生取得疾病分類員證照，成功將學生推向就業藍海。（圖／美和科大提供）

李昭憲接著指出，美國早已在2015年採行ICD10-CM編碼系統，台灣直到2016年才從ICD9升級到ICD10，也因為薪制度接軌，疾病分類師成為各大醫院相當需求的人才，目前高屏地區不少醫院都在徵求疾病分類師。但美和科大早在2014年就預測到趨勢，開始籌畫相關人才的培育。經過3年的培育、輔導，去年一整年共培育出7位學生取得疾病分類師證照，成功將學生推向就業藍海。

關鍵字美和健管疾病分類二代健保
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