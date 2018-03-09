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「川金會」消息提振市場情緒 國際油價走揚

鉅亨網2018/03/09 18:07
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儘管美國原油庫存增加，但美國總統川普將與北韓領導人金正恩會面的消息，提振了市場情緒，週五 (9 日) 國際油價走揚。

根據 Investing.com 報導，美東時間週五凌晨 3 點 40 分，西德州中級原油期貨上漲 18 美分 (0.30%)，至每桶 60.30 美元；布蘭特原油期貨上漲 28 美分 (0.44%)，至每桶 63.89 美元。

汽油期貨變化不大，為每加侖 1.876 美元；天然氣期貨則下跌 0.91%，至每百萬英國熱量單位 (mmbtu) 2.729 美元。

川普同意於 5 月前，和金正恩見面，討論「去核化」；中國外交部長王毅、日本首相安倍晉三等人，皆對此事抱持正面態度。

此外，川普日前簽署鋼鋁進口關稅令，但立場有所軟化，加拿大、墨西哥，都在該項計畫中，得到豁免，其他國家也有斡旋空間。

上述消息，提振了市場情緒。

美國能源資訊局 (EIA) 報告指出，截至 3 月 2 日當週，原油庫存增加 240.8 萬桶。

此數據雖低於預期的 272.3 萬桶，但美國原油庫存已連續第 2 週成長。

國際能源署 (IEA) 日前表示，在亞洲經濟成長與美國石化業復甦帶動下，未來 5 年，全球原油需求，將以每年約 1.1% 的幅度增加。

過去 1 年，美國原油產量大增，IEA 估計，到 2023 年，平均日產量將增加 270 萬桶，至 1,210 萬桶；相較之下，石油輸出國組織 (OPEC) 的產量，僅增加約 75 萬桶。

為了支撐油價，OPEC 和俄羅斯等產油國，採取減產協議因應，預計執行至 2018 年底。

IEA 稱，美國最晚將於 2019 年，超越俄羅斯，成為全球最大產油國。

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