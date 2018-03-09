慢飛天使想旅遊 攝影師義賣作品助圓夢

（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）竹山秀傳醫院今年將繼續帶著慢飛天使出遊，熱心公益的攝影師劉志恆，與醫院合作辦公益攝影展，所得全數捐贈竹秀醫院兒童發展聯合評估中心，助慢飛小天使有足夠經費旅遊。

「脈絡」攝影展從今天開始到4月13日，在竹山秀傳醫院2樓竹秀藝廊登場，竹秀醫院院長謝輝龍說，劉志恆獲知醫院今年仍會帶領接受竹秀治療的慢飛天使去農場旅遊，因此在醫院舉辦「脈絡」攝影展，讓偏鄉的慢飛天使有充裕經費旅遊，醫院也將作品設計為暖心明信片販售。

竹山秀傳醫院今年成立兒童發展聯合評估中心，專責專人承接竹山鎮、鹿谷鄉、集集鎮、水里鄉等濁水溪一帶發展遲緩的兒童早期療育，攝影師劉志恆得知，也想幫助兒童早療，與醫院配合舉辦公益攝影展，作品義賣所得全數捐醫院兒童發展聯合評估中心。