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慢飛天使想旅遊 攝影師義賣作品助圓夢

中央社2018/03/09 17:58
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）竹山秀傳醫院今年將繼續帶著慢飛天使出遊，熱心公益的攝影師劉志恆，與醫院合作辦公益攝影展，所得全數捐贈竹秀醫院兒童發展聯合評估中心，助慢飛小天使有足夠經費旅遊。

「脈絡」攝影展從今天開始到4月13日，在竹山秀傳醫院2樓竹秀藝廊登場，竹秀醫院院長謝輝龍說，劉志恆獲知醫院今年仍會帶領接受竹秀治療的慢飛天使去農場旅遊，因此在醫院舉辦「脈絡」攝影展，讓偏鄉的慢飛天使有充裕經費旅遊，醫院也將作品設計為暖心明信片販售。

竹山秀傳醫院今年成立兒童發展聯合評估中心，專責專人承接竹山鎮、鹿谷鄉、集集鎮、水里鄉等濁水溪一帶發展遲緩的兒童早期療育，攝影師劉志恆得知，也想幫助兒童早療，與醫院配合舉辦公益攝影展，作品義賣所得全數捐醫院兒童發展聯合評估中心。

竹山秀傳醫院去年與台灣高鐵彰化站合作，帶著慢飛天使到台北市立動物園旅遊，孩子那天都玩得非常開心，一名蔡小妹對那次看動物之旅念念不忘，蔡媽媽得知今年還有旅遊機會，特地帶著蔡小妹來感謝劉志恆。

謝輝龍說，醫院歷年對兒童照護不遺餘力，去年辦公益活動帶慢飛天使一日遊，以激勵孩童與增進親子和院方治療師互動，醫院今年承擔更大責任，成為南投縣兒童發展聯合評估中心。

謝輝龍表示，慢飛天使需隨著年齡增長，經父母、保母、醫護人員等細心觀察，才會發現有發展遲緩落後現象，院內治療師則依過往經驗、專業診斷，讓孩子早期確診後，配合早期療育，使慢飛天使趕上同儕發展。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070309

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