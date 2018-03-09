繼玩具反斗城之後 全球最大飾品品牌Claire's

《彭博》報導指出，Claire's 的債務達年營業利潤的 10 倍，而大部份主因來自 2007 年 Apollo 的槓桿收購所導致。目前的債務負擔是其年度收益的關鍵指標的 10 倍以上，這是 2007 年阿波羅槓桿收購的結果。

據了解，Claire's 原由私募基金阿波羅 Apollo 於 2007 年以高槓桿方式併購，目前約 20 億美元的債務主要由 Elliott Capital、Venor、Diameter Capital、及 Monarch 私募基金等所持有。

在去年 9 月聲請破產的玩具反斗城 Toys R Us，即日將清算在美業務後，美著名藥妝用品、女性周邊商品零售商 Claire's 也將於幾週內申請破產保護。

明年有逾 14 億美元的債務到期，而更直接的壓力來自 3 月 13 日即將到期的 6000 萬美元利息支出。由於 Claire's 應已放棄希望持續經營，它將於 3 月 13 日後的 30 天期限內提交第 11 章 (破產保護)。

美零售業者陸續破產 / 圖：彭博

與此同時，Apollo 又一次大獲全勝，以「槓桿交易至破產」數量領先其他私募基金們。當 Apollo 在 2007 年花費 31 億美元從創始人 Rowland Schaefer 家族併購 Claire's 後，便開始迅速擴張，也增加了更多債務。根據一份公司的文件顯示，Claire's 在 2010 年至 2013 年年間增加了約 350 家門市，截至 IPO 時全球門市數量已超過 2700 家。

雖然 Claire's 一直在努力保持盈利，但在 Apollo 併購後一直無法持平，導致 2017 年初撤回了 IPO 註冊。

而目前市場最為關注的是，如果 Claire's 退出之後，那麼美國百貨公司的「租客」該由誰來接手呢？

根據 Claire's 的 10K 資料，其在北美的商店主要位於購物中心、百貨公司、和平均約 1000 平方英尺的銷售空間。北美有 1600 家店面的 Claire's 意味著 1600 個未來空缺門市。