川普鋼鋁關稅成談判籌碼 專家稱勒索

（中央社紐約8日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署文件，開徵鋼鋁重稅，雖宣稱要伸張美國經濟實力以期和各大貿易夥伴達成比較妥善的協議，卻也表示課稅對象可有例外，使新關稅比較像是談判策略。

「紐約時報」（The New York Times）指出，實施新關稅比較不像是貿易戰開打，而像是新一輪討價還價的開端。

川普政府上週宣布，這項關稅適用於從所有國家進口的鋼鋁，但如今又說，加拿大和墨西哥兩國可享豁免，以待美、加、墨3國重新談判北美自由貿易協定（NAFTA）。

NAFTA已實施25年，如今更新談判多半與鋼鋁關稅無關。身為對美金屬出口大國的加、墨得以豁免顯示，川普政府打算以課稅威脅作為籌碼，來與這兩個密切盟邦達成比較有利的協議。