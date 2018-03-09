川普鋼鋁關稅成談判籌碼 專家稱勒索

（中央社紐約8日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署文件，開徵鋼鋁重稅，雖宣稱要伸張美國經濟實力以期和各大貿易夥伴達成比較妥善的協議，卻也表示課稅對象可有例外，使新關稅比較像是談判策略。
「紐約時報」（The New York Times）指出，實施新關稅比較不像是貿易戰開打，而像是新一輪討價還價的開端。
川普政府上週宣布，這項關稅適用於從所有國家進口的鋼鋁，但如今又說，加拿大和墨西哥兩國可享豁免，以待美、加、墨3國重新談判北美自由貿易協定（NAFTA）。
NAFTA已實施25年，如今更新談判多半與鋼鋁關稅無關。身為對美金屬出口大國的加、墨得以豁免顯示，川普政府打算以課稅威脅作為籌碼，來與這兩個密切盟邦達成比較有利的協議。
川普宣布關稅時說：「我覺得我們會就NAFTA達成協議。如果事成，就不必對加拿大和墨西哥課稅。」
川普並說，其他國家若也想與美國達成特殊協議以避免鋼鋁關稅，將獲邀與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）商談，而南韓和歐盟（EU）等美國盟友因此作出足夠讓步以避免關稅的可能性將增加。
這與新關稅的法律理據形成了對比。川普所援引的貿易法條，允許總統採取行動保護國家安全；而他的政府指稱，他國補貼鋼鋁生產有害美國國內金屬生產，從而可能成為美國在戰時的弱點。這類補貼行為以中國尤甚。
但撇開法律問題，川普表示各國可一一與美國談判關稅，而非毫無商量餘地，確實降低引爆全面貿易戰的風險。若貿易戰爆發，全球商業基礎都會受到威脅。
密西根大學（UM）商業和公共政策教授惠特曼（Marina v.N. Whitman）表示：「川普總統一如既往，在一開始採極端立場，然後隨著時間推移，往往加以修正。但考量到盟友關係的重要性，即使是這類小打小鬧與針鋒相對，都會令人感到實在不安。」
「紐約時報」指出，關稅威脅不一定能使NAFTA談判結果更符合美國利益。加拿大與墨西哥將擔心樹立先例，不願為避免關稅而在談判桌上讓步，
惠特曼教授表示：「我想他的立場從『無一例外』轉向願意談判，算是令人鼓舞，但這仍然近似勒索。」（譯者：陳乃瑜/核稿：張佑之）1070309