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春節網購備貨熱 富邦媒網家業績亮麗

中央社2018/03/09 18:11
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北9日電）農曆春節備貨力道強，富邦媒2月營收創同期新高，連4個月站穩30億元關卡之上；網路家庭2月營收年增近3成，其中農曆年網購業績創歷年春節新高。

富邦媒今天公告2月合併營收新台幣33.2億元，不僅再創歷年同期新高，也寫下年增率38.2%的亮眼成績，同時這也是富邦媒連續第4個月營收超過30億元。累計今年前2個月的合併營收為69.4億元，年增36.6%。

富邦媒表示，看好3月迎來「超級會員月」及「38女王節」等主要檔期，加上換季及春季新品上市採買需求增，對於第一季整體營運表現持樂觀看法。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，今年以來營運表現持續亮眼。富邦媒表示，2月在強化年節備貨能力、提升物流配送效能、以及多元促銷活動等因素，加上年後民生用品消費需求增溫，成功將整體營收維持在水準之上。

富邦媒表示，單看網路購物2月的營收，年增率更達45.6%，不僅已連續2個月年增率突破4成，成長幅度甚至較1月更為強勁，包含電玩娛樂、手機通訊等商品業績皆翻倍成長；行動購物業績年增率達83%，維持高成長動能。

電視購物方面，富邦媒表示，2月年增率達13.6%，已連續5個月呈現正成長，表現持續復甦，在物流倉儲的部分，富邦媒已規畫再增3個新倉，運用分倉概念持續提升商品配送能力；目前也著手規劃於中南部地區增設自動化物流中心，力拚配送速度再增快。

網路家庭2月合併營收28.06億元，較去年同期成長27.7%，因今年2月前兩週適逢農曆春節前的買氣旺季，帶動2月營收表現亮麗，累計1至2月合併營收為55.22億元，年增19%。其中，2018農曆春節網購業績較去年同期大增近34%，創下歷年春節新高。

網路家庭表示，展望後續，將持續專注於品牌開發、提供娛樂消費全新模式、儲值購物服務三大面向，其中，行動端服務為今年重點工作項目，因應時節快速更新各款消費者使用介面，並提供限量專屬行動優惠折扣，優化使用者經驗，期望快速提升行動端業績成長，挹注營收再創新高。（編輯：林沂鋒）1070309

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