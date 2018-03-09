川普金正恩將會面 陸歡迎但難掩尷尬

耿爽並引用中國外交部長王毅8日在兩會記者會上的發言說，接下來的關鍵，是各方共同把朝鮮半島局勢重新納入和平穩定的軌道，「和平必須爭取，機遇需要把握」。

環球網報導，中國外交部發言人耿爽今天在例行記者會就相關問題表示，對美國和北韓就直接對話釋放的積極資訊表示歡迎，並認為朝鮮半島核問題的解決正繼續朝著正確方向邁出步伐。

（中央社台北9日電）美國總統川普表示5月底前將與北韓領導人金正恩會談，中國外交部發言人耿爽今天對此表示歡迎，並指中方將繼續為推動解決朝鮮半島核問題「作出不懈努力」。

耿爽說，希望各方都拿出政治勇氣，作出政治決斷，儘快開展一切必要和有益的雙多邊接觸，全力推動重啟和平解決半島核問題的對話談判。「中方將為此繼續作出不懈努力。」

川普今天同意與金正恩會面，被認為是北韓邁向非核化的一大進展。過去一年多，在美國主導下，國際對北韓祭出嚴格的經濟制裁，封鎖北韓資金與貿易，讓北韓陷入困境。

川普與中國國家主席習近平多次通話及會面中也提及北韓。美方一直希望中國發揮作用，運用對北韓的影響力迫使其放棄發展核武。如今川普將直接與金正恩會面，中國的角色和作用陷於尷尬，中國官媒談論此議題時也顯現出一定程度的焦慮。

一向維護中國官方顏面並為其立場辯護的環球時報今天發表社評指出，「中國人應放平心態，保持定力，不應有『中國被邊緣化』的想法，跳出那樣看問題的角度。」

社評說，「中國的發力產生了作用，半島局勢今天的走向恰恰與中國推動的方向相一致。」但也強調中國不是如何解決半島問題的領導者，沒有能夠單獨撬動某一方態度的槓桿。

這篇社評說，中國作為大國，完全不必擔心北韓會「投靠美國」；中國應當坦然支持美國與北韓接觸，對雙方領導人會面樂見其成，「我們自身的利益也一定不會被擠向邊緣。」（編輯：張淑伶/朱建陵）1070309