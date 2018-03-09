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中央社

王品蛻變精壯 去年EPS 6.01元寫3年新高

中央社2018/03/09 18:18
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北9日電）王品集團朝「精壯」體質蛻變，去年稅後淨利4.63億元，年增43.10%，每股稅後盈餘(EPS)6.01元，擬配發每股現金股利5.5元，寫3年來新高；今年兩岸展店目標30至40店。

王品今天召開董事會，通過106年度財務報告，集團合併營收新台幣158.07億元，年減1.81%，但持續「精壯」經營體質，稅後淨利新台幣4.63億元，年增43.10%；毛利率、營業淨利率及稅後淨利率都創下2015年之後的新高，調整營運體質獲成效，每股稅後盈餘(EPS)6.01元，董事會決議配發每股現金股利5.5元，EPS、現金股利同樣是2015年之後的新高。

王品說明，台灣事業群採「最適規模調整」，上半年店數較去年同期精簡，全年整體店數，淨增加11家，營業額新台幣89.59億元，年減4.08%；大陸事業群業績持續成長，全年總店數淨增加1家，雖然前8月受人民幣匯損影響，營收遭低估，但全年營業額年增1.32%，達新台幣68.48億元，創下成立以來新高，若排除匯損影響，則年成長8.86%。

王品去年第4季合併營收38.43億元，季減5.8％、年增1.54％，毛利率48.22％、營益率4.72％，歸屬業主稅後淨利0.61億元，季減53.88％、年增57.1％，每股盈餘0.8元，低於第3季1.74元，但優於前年同期0.51元。

王品表示，由於去年石二鍋撤離中國大陸市場，認列關店費用，王品按3成持股比例，自第2季起連3季合計認列3000萬元損失。加上第4季向來為淡季，以及加碼行銷力度、進行兩岸人力培訓等，使得第4季營益率下滑。

王品集團去年在兩岸開出7個新品牌，創集團史上「開創速度最快」、「開出最多品牌」紀錄，展望今年展店策略，既有強勢品牌「石二鍋」、「PUTIEN莆田」、「乍牛」會是台灣今年主力展店品牌；大陸事業群「鵝夫人」加速展店助攻，今年前2月已相繼開出「三哇造面」、「舞漁」，朝「多品牌」、「小規模」、「限城市」三大發展策略前進，兩岸展店目標30至40店，兩岸今年規劃還要再各開1到2個新品牌。

此外，針對是否重新評估大陸掛牌計畫？王品回應，會希望先把本業做好，積極提升獲利目標，強化品牌力，但現階段目前還沒有規劃。（編輯：黃國倫）1070309

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