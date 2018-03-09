年改訴訟戰 新黨捐款助軍公教打官司

（中央社記者劉冠廷、余曉涵台北9日電）軍公教年金改革預定7月1月同步實施，新黨主席郁慕明今天表示，新黨運用「公義基金」，已捐助經費幫助軍公教打官司，這筆基金的成立就是為了社會公義。

全國公務人員協會理事長李來希今天在臉書粉絲專頁「軍公教網路之聲直播電台」表示，年改未來爭訟行為勢必持續進行，變成一場社會運動，透過結合政黨或個人，用選舉做政治翻盤；他並宣布，新黨已率先站出來捐助經費給全國公務人員協會，協助軍公教打官司。

李來希說，軍公教在這波砍殺中傷害已經非常大，他不忍讓退休老人用老本和老命和國家機器對抗，所以全國公務人員協會啟動行政訴訟救濟，一開始就決定不收取任何費用，經費來源除了靠民眾持續的小額捐款外，也請政黨協助，很感謝新黨願意率先拋磚引玉，以實際行動表態支持軍公教的訴訟及抗爭。