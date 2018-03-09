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娛樂

伊正為《黃金大天團》化老妝　竟意外撞臉休傑克曼

記者徐郁雯／台北報導2018/03/09 18:52
▲伊正（左）化老妝撞臉休傑克曼。（圖／大愛提供，2018.03.09）
▲伊正（左）化老妝撞臉休傑克曼。（圖／大愛提供，2018.03.09）

大愛劇場《黃金大天團》今（9）日舉辦記者會，劇中演員伊正、林小樓、馬俊麟、黃玉榮、馬國畢等人皆出席，伊正在劇中特別化老妝，竟意外撞臉飾演「金鋼狼」的澳洲男星休傑克曼，巧合的是，兩人不僅長得相像、也一樣有愛妻兒個性，其中伊正在拍片空檔常常會跟大女兒 「步步」視訊，也會對老婆噓寒問暖，去年10月二女兒「靚靚」出生，家庭和樂羨煞劇組人員。

過去馬國畢曾欠下千萬賭債，如今已慢慢償還，他在現場感性表示，自己的人生也是起起落落，如今更把握每個演出機會，透露他所飾演的「陳守財」哭戲也不少，角色衝突很大， 演起來非常過癮，在拍攝期間，本尊陳守財還曾經對他委婉相勸，要他少抽菸、多保重身體，是個很溫暖的人。


▲《黃金大天團》記者會。（圖／大愛提供，2018.03.09）

黃玉榮飾演的楊信義是一位業務王，所有客戶都能夠搞定，現實中的黃玉榮可是親切又帥氣的偶像，劇組在彰化員生醫院拍攝現場，黃玉榮展現超人氣，在病患與工作人員間造成轟動，黃玉榮的午餐時間變成了簽名時間，相當親民。

《黃金大天團》敘述彰化埔鹽環保教育站的故事，從廢棄豬舍到變成匯集四方愛心的環保站，由施焱騰（馬俊麟飾演）和楊信義（黃玉榮飾演）等人發起，施祺然（曹景俊飾演）捐出家中廢棄豬舍共同成立，因為環保，三個人成為好夥伴。 

關鍵字黃金大天團伊正林小樓馬國畢黃玉榮
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