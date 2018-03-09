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崇佑去年每股虧損2.05元 每股擬以資本公積配發0

鉅亨網2018/03/09 18:32
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金屬建材廠崇佑 (5543-TW) 今 (9) 日公布去年全年營運結果，稅後虧損 6299 萬元，依期末股本 3.07 億元計算，每股虧損 2.05 元，公司董事會決議以資本公積配發現金 0.8 元。

崇佑去年營收 10.25 億元，年減 6.84%，稅後虧損 6299 萬元，較前年轉盈為虧，依期末股本計算，每股虧損 2.05 元。由崇佑公布的資料顯示，2017 年崇佑連續虧損 4 個季度，且以第 4 季稅後虧損 2678 萬元最為嚴重。

崇佑 2 月營收為 4726 萬元，月減 45.16%，年增 8.41%，累計前 2 月營收 1.33 億元，較去年同期成長 17.65%，單月營收繳出連續 6 個月年成長成績。

崇佑表示，經營團隊在過去一年時間內積極進行內部與業務重整後，初步效益已反映在營收表現上，受惠中國與歐美的訂單需求持續回穩，以及在業務推廣上專注在金屬隔間牆體較高毛利率的產品結構持續優化，是帶動今年以來營收成長的關鍵，崇佑有信心在今年能夠繳出擺脫去年虧損局面的營運表現。

崇佑認為，隨著中國政府祭出 31 項惠台政策，鼓勵台資企業參與中國交通、市政公用工程、以及「一帶一路」等基礎建設計畫，並且公平參與政府採購，政策效益可望協助於整體台商在中國金屬建材市場占有率的提升，崇佑有信心旗下包括 Buima、Syntex 等自有品牌，能夠憑藉過去長期在中國地鐵、公共工程建立的良好通路基礎上，取得優於整體市場平均的銷售表現，並在今年轉虧為盈。

崇佑日 K 線圖

 

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