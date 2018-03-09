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中央社

涉嫌性侵 南韓教授演員趙珉基自縊身亡

中央社2018/03/09 18:24
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾9日專電）南韓媒體報導，涉嫌性侵大學女學生的演員趙珉基（又譯趙敏基），下午4時5分左右，在首爾廣津區九宜洞一棟電梯大樓內被發現已經身亡。

南韓聯合新聞通訊社指出，據了解，趙珉基身份證上的住所登記地在此。警方從現場情況初步判斷很可能是自殺，目前正在進行調查。

報導指出，趙珉基的妻子在該建築地下一樓倉庫發現了自縊的趙珉基，立即申報119急救中心，當時趙珉基已停止心跳和呼吸，送往醫院已呈死亡狀態。

在「＃MeToo」運動蔓延至南韓各界，2月20日有人透過網站匿名發文舉報，趙珉基對女大學生進行性騷擾，隨後社交網站上不斷有畢業生自曝在校期間曾遭其性騷擾。

受害學生表示，將以清州大學戲劇電影學系學生為中心，聘請律師走法律流程。該學系2011年學年度學生之前曾發表聲明對趙珉基進行譴責。

南韓忠清北道地方警察廳2月27日表示，警方已對趙珉基正式立案，目前正在針對受害者開展調查，預計將在犯罪嫌疑得到確認後，對趙珉基進行傳喚調查。

警方截至26日已獲取8名受害者的陳述，預計受害者人數將增至10名以上，警方還將根據進一步獲取的陳述判斷是否需要變更或追加其罪名。

趙珉基1982年出道，現年52歲，曾演出大量影視劇，2004年兼任清州大學教授，2010年至去年擔任該校戲劇電影學系助理教授。（編輯：高照芬）1070309

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