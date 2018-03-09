涉嫌性侵 南韓教授演員趙珉基自縊身亡

（中央社記者姜遠珍首爾9日專電）南韓媒體報導，涉嫌性侵大學女學生的演員趙珉基（又譯趙敏基），下午4時5分左右，在首爾廣津區九宜洞一棟電梯大樓內被發現已經身亡。

南韓聯合新聞通訊社指出，據了解，趙珉基身份證上的住所登記地在此。警方從現場情況初步判斷很可能是自殺，目前正在進行調查。

報導指出，趙珉基的妻子在該建築地下一樓倉庫發現了自縊的趙珉基，立即申報119急救中心，當時趙珉基已停止心跳和呼吸，送往醫院已呈死亡狀態。

在「＃MeToo」運動蔓延至南韓各界，2月20日有人透過網站匿名發文舉報，趙珉基對女大學生進行性騷擾，隨後社交網站上不斷有畢業生自曝在校期間曾遭其性騷擾。