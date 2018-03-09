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故臺西分局長告別式　覆國旗警旗備極哀榮

記者蘇榮泉／雲林報導2018/03/09 18:40
▲內政部邱次長轉頒行政院楷模獎章，場面備極哀榮。（圖／雲林縣警察局提供）
▲內政部邱次長轉頒行政院楷模獎章，場面備極哀榮。（圖／雲林縣警察局提供）

上任9天即因公病逝的故臺西分局分局長曾學貴於9日下午在臺北市立第二殯儀館舉行公祭，內政部次長邱昌嶽、警政署署長陳家欽親奠、雲林縣長李進勇率團隊前來送行，內政部邱次長轉頒行政院楷模獎章，雲林縣警局長許錫榮、副局長卓金益、林明志、斗六分局分局長蔡詳忠為靈柩覆蓋國旗，虎尾分局長陳立祺、斗南分局長黃福良、北港分局長廖志明、西螺分局長符基強覆蓋警界最高榮譽警旗，也將陪伴安息，場面備極哀榮，因公死亡的曾學貴大體火化後將長眠於臺北市內湖警察公墓。

中央警官學校53期畢業的曾學貴分局長在107年2月7日派任臺西分局，於2月15日在崙豐派出所慰勤時身體不適送醫，經搶救不治於2月18日往生，享年54歲。不幸事件發生後，雲林縣警察局立即成立治喪委員會，協助家屬處理後事，內政部長葉俊榮、雲林縣長李進勇、臺北市長柯文哲及警政署長陳家欽與好友們等都來捻香致意，舊屬們紛紛在臉書上留言表達不捨及追思。


▲雲林縣長李進勇代表致哀，縣府團隊也前來送行。（圖／雲林縣警察局提供）

恆春分局同仁回憶起這位前任分局長，有著無盡的懷念。曾分局長於105年8月到任後，立即投入工作、關心基層員警，利用二天例假日上山繞海走訪滿州、長樂、九棚、旭海及牡丹各山區分駐(派出)所，在120公里的奔波中，以不停休閒敘話家常、保持常態的方式傾聽基層的聲音，只為傳達關懷。


▲虎尾分局長陳立祺、斗南分局長黃福良、北港分局長廖志明、西螺分局長符基強覆蓋警界最高榮譽警旗。（圖／雲林縣警察局提供）

恆春分局同仁說，曾學貴分局長沒有架子，他不僅與部屬如兄弟般相處，在地方上更是廣結善緣，警察廣播電臺恆春轉播站的開播他更功不可沒。為人風趣幽默、照顧部屬人緣極佳，他處事不慍不火，同仁也情義相挺，破案率接近百分百，屏東縣長潘孟安曾公開讚揚佳績。


▲局長許錫榮、副局長卓金益、林明志、分局長蔡詳忠為靈柩覆蓋國旗，曾學貴將帶著國旗警旗的光榮印記長眠於警察公墓。（圖／雲林縣警察局提供）

恆春半島是國際級旅遊景點，年度最高曾突破6百萬人次到訪，但當地數十年來都無法收聽警察廣播電臺的聲音，在分局長曾學貴大力協助下，警廣工程團隊克服工程和技術的限制，轉播站建置於恆春分局轄區內大坪頂，107年2月1日在恆春分局大禮堂舉行啟用典禮，提供用路人全面即時的路況服務及警政宣導，曾學貴說：「這是利益人群的事，當然要全力協助。」


▲雲林縣警局長許錫榮率全縣警察同仁一起致哀送別。（圖／雲林縣警察局提供）

曾學貴在恆春分局長一年多後榮調雲林縣警察局臺西分局長，他偉岸的身形下仍保持溫暖敦厚的仁心，猶記得曾分局長到任沒幾日，轄區內有重要勤務分局全員到齊，這是他與部屬的首次見面。

當他知道有新進同仁參與勤務時，他提醒大家：「這是很重要的勤務，但是大家不要緊張，最重要的是安全，勤務順利執行很重要，但我更重視你們的安全！」他的溫言暖語讓新手們吃下定心丸，「親切和善」是他給同仁的見面禮。

告別式中有上百人前來送行，莊嚴肅穆，在哀音徐徐、佛號繞閭裡，那位部屬眼中沒有官架子、全國最會唱抒情歌曲『黃昏』的「貴哥」分局長已乘鶴仙去，在宣朗行跡誄文與眾人的不捨祝禱聲中，帶著國旗警旗的光榮印記長眠於警察公墓，祈願逝者安息，生者奮發。

關鍵字曾學貴警察公墓臺西分局
中市民生路地下道　動工填平疾病分類專才需求大　證照炙手可熱

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