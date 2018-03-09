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娛樂

影╱《無敵鐵金剛》首度現身台灣　喚起童年熱血回憶

記者翁新涵╱台北報導2018/03/09 18:51
▲《劇場版 無敵鐵金剛 / INFINITY》預告。（影片╱牽猴子，2018.03.09）

30多年前風靡全台最知名的機器人，既不是變形金剛也不是鋼彈，而是你一定聽過的「無敵鐵金剛」！自從全新電影《劇場版 無敵鐵金剛/ INFINITY》去年公布開始製作以來，台灣的「無敵鐵金剛」粉絲們就超級關注後續消息，如今確認即將在台灣上映。

「無敵鐵金剛」卡通曾在1978和1985年在台灣電視上播出，當時一推出小朋友便陷入瘋狂，包括「指揮挺組合」「金剛飛拳」、「木蘭飛彈」等經典台詞和招式，以及「無敵鐵金剛」的主題曲，依舊讓許多觀眾朗朗上口記憶猶新。


▲今年也適逢「無敵鐵金剛」原作者永井豪出道50周年。（圖╱牽猴子，2018.03.09）

今年適逢「無敵鐵金剛」原作者永井豪出道50周年，永井豪和當年一同打造出「無敵鐵金剛」的東映動畫，再次聯手推出《劇場版 無敵鐵金剛 /INFINITY》，將最經典的「無敵鐵金剛」搬上大銀幕，這也是1974年日本推出《無敵鐵金剛對暗黑大將軍》電影後，相隔44年再次推出全新的電影版本。

這次《劇場版 無敵鐵金剛 / INFINITY》的內容，將原汁原味重現「無敵鐵金剛」中的經典角色和機器人，包含：兜甲兒（台灣原翻譯：柯國隆）駕駛無敵鐵金剛、弓沙也加（余莎莎）和新型的維納斯A型（木蘭號）、劍鐵也駕駛的大魔神。還有經典反派Dr.地獄（赫爾博士）、阿修羅男爵（雙面人）和布羅肯伯爵（怪頭將軍）...等。

關鍵字無敵鐵金剛劇場版 無敵鐵金剛 / infinity永井豪
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