影╱《無敵鐵金剛》首度現身台灣　喚起童年熱血回憶

30多年前風靡全台最知名的機器人，既不是變形金剛也不是鋼彈，而是你一定聽過的「無敵鐵金剛」！自從全新電影《劇場版 無敵鐵金剛/ INFINITY》去年公布開始製作以來，台灣的「無敵鐵金剛」粉絲們就超級關注後續消息，如今確認即將在台灣上映。

「無敵鐵金剛」卡通曾在1978和1985年在台灣電視上播出，當時一推出小朋友便陷入瘋狂，包括「指揮挺組合」「金剛飛拳」、「木蘭飛彈」等經典台詞和招式，以及「無敵鐵金剛」的主題曲，依舊讓許多觀眾朗朗上口記憶猶新。