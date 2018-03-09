三大法人賣超3.4億元 FII掛牌外資不領情 連3

台股今 (9) 日終場上漲 41.58 點，以 10865.82 點作收。三大法人土洋對作，外資及陸資賣超 19.8 億元，外資自營商買超 0.57 億元，投信買超 3.02 億元，自營商自行買超 2.45 億元，自營商避險買超 10.92 億元，合計三大法人賣超 3.4 億元。個股方面外資不領情 FII 赴陸掛牌利多，連續 3 天賣超鴻海。

期貨部分，三大法人則是投信單獨偏多，外資減碼多單 742 口，淨部位多單來到 48919 口；投信回補空單 978 口，淨部位空單來到 31988 口；自營商加碼空單 722 口，淨部位空單來到 4340 口，合計三大法人減碼多單 486 口，淨部位多單為 12591 口。