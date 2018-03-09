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〈上緯展望〉海洋風電第二期Q2完成專案融資 超額認

鉅亨網2018/03/09 18:33
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上緯投控 (3708-TW) 今 (9) 日舉辦媒體春酒，上緯董事長蔡朝陽表示，海洋風電第二期將於第 2 季完成專案融資，對此「深具信心」，目前已知至少 4 家國內銀行參與融資，融資金額約新台幣 160 億至 170 億元，超額認購率達 3 倍，預計明年動工並完成建置。

上緯海洋風電第一期 2 座示範機組 8MW(百萬瓦) 商轉將屆滿週年，蔡朝陽表示，海洋風電第二期自有資金約 3 成，其餘將於第 2 季完成專案融資，此為國內第一個無債務追索權的融資案，融資金額約新台幣 160 億至 170 億元，除外商銀行外，預計國內將有至少 4 家本土銀行參與融資，超額認購率達 3 倍之多，他並表示，自己對第 2 季完成融資深具信心。

蔡朝陽指出，第二期預計新增 20 支風機，屆時海洋風電發電機組將達 22 支，發電容量共 128MW，待資金到位後，預計明年就能動工並建置完成，據悉，至昨 (9) 日為止，第一期 8MW 機組發電量已達 2650 萬度。

除海洋風電外，上緯目前開發中的風場還包括海能風電與海鼎風電，蔡朝陽表示，目前正全力準備參與離岸風電規劃場址容量分配作業，海能風電計畫開發 300 至 500MW 裝置容量，將於 2020 年建置完成，而與麥格理資本及 EnBW 合作的海鼎風電則包含 3 座風場，總裝置容量達 1.9 至 2.0GW，預計於 2021 至 2025 年陸續完工。以目前規劃的時程來看，上緯預定 2020 年前完成 520MW 的建置目標，並於 2025 年完成 2.6GW 的建置量。

此外，為協助培育國內離岸風電人才，上緯、麥格理資本與 EnBW 將與彰化大葉大學成立離岸風電學程，提供績優獎學金與企業實習機會，規劃歐洲專家學者參與學程客座授課，並尋求更多學校合作，積極孕育台灣風電產業人才。

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