鋼鋁關稅上路 川普：工廠搬到美國來

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普今天在白宮表示，對美國鋼鐵與鋁市場的傾銷，就是「對我們國家的攻擊」，他希望最好的結果就是所有公司把工廠搬到美國來。他堅稱金屬國產對國家安全至關重要。

川普在白宮宣布，對輸入美國鋼鋁分別課徵25%和10%關稅，不過一改先前「無一例外」立場，加拿大、墨西哥獲得豁免，其他友邦也有機會排除在外。

路透社報導，川普身邊站著美國鋼鋁業工人，他對外國鋼鋁業喊話：「如果你們不想付關稅，把你們的工廠搬到美國來。」

川普這項關稅措施將在15天內生效，但已經引發商界領袖和自家共和黨內的反對聲浪，他們擔心其他國家採取報復手段，傷害美國經濟。