鋼鋁關稅上路 川普：工廠搬到美國來

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普今天在白宮表示，對美國鋼鐵與鋁市場的傾銷，就是「對我們國家的攻擊」，他希望最好的結果就是所有公司把工廠搬到美國來。他堅稱金屬國產對國家安全至關重要。
川普在白宮宣布，對輸入美國鋼鋁分別課徵25%和10%關稅，不過一改先前「無一例外」立場，加拿大、墨西哥獲得豁免，其他友邦也有機會排除在外。
路透社報導，川普身邊站著美國鋼鋁業工人，他對外國鋼鋁業喊話：「如果你們不想付關稅，把你們的工廠搬到美國來。」
川普這項關稅措施將在15天內生效，但已經引發商界領袖和自家共和黨內的反對聲浪，他們擔心其他國家採取報復手段，傷害美國經濟。
川普宣布這項措施後不久，共和黨聯邦參議員佛雷克（Jeff Flake）表示將會提出法案，取消關稅。不過這恐怕需要獲得國會2/3議員的支持才能通過，極為困難。
加拿大做為美國鋼鐵與鋁的最大供應來源，對於暫時豁免關稅的消息表示歡迎，但也矢言會在關稅威脅完全消失之前，持續對華府施壓。
川普表示，凡是「在貿易上公平對待我們」的國家，都有機會獲得關稅豁免。這意在向加拿大和墨西哥施壓，在北美自由貿易協定（NAFTA）談判中讓步。
墨西哥經濟部長瓜哈爾多（Ildefonso Guajardo）表示，NAFTA談判「獨立於」這項關稅措施，不應該有外來壓力。
中國商務部表示，「堅決反對」美國這項關稅措施，這會「嚴重衝擊國際貿易的正常秩序」。
中國對美國的鋼鐵輸出已經受到先前的反傾銷稅壓制，這次範圍更廣的「232條款」國家安全關稅，也普遍被視為對中國施壓，遏止中國鋼鋁產能過剩問題。中國鋼鋁產能過剩造成全球價格下滑。
歐洲聯盟貿易事務執委馬姆斯壯（CeciliaMalmstroem）表示：「歐盟是美國的親密盟友，我們持續認為，歐盟應被排除在此關稅措施之外。未來幾天在這個議題上，我們將會要求進一步澄清。」
美國若干主要貿易夥伴表示，可能採取直接行動回應這項關稅措施。可能的反制措施包括歐盟有意對美國柳橙、香菸和波本威士忌等課稅。（譯者：林宏翰/核稿：陳政一）1070309