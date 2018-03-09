菲南遭遇戰 軍方擊斃12名叛亂分子

（中央社記者林行健馬尼拉9日專電）菲律賓軍方今天表示，政府軍昨天在南部民答那峨島小鎮與穆斯林分離組織50名成員交戰6小時，擊斃至少12名武裝叛亂分子，擊傷23人，政府軍1人受傷。

這場遭遇戰發生在馬吉丹奧省（Maguindanao）拿督沙烏地安帕端鎮（Datu Saudi Ampatuan），在馬尼拉以南約1300公里。

菲律賓陸軍第6步兵師發言人恩希納斯（ArvinEncinas）在一份發布給媒體記者的書面報告中說，8日清晨6時，第6步兵師第2營官兵在拿督沙烏地安帕端鎮郊區巡邏時，遭遇約50名莫洛國伊斯蘭自由鬥士（BIFF）成員，戰鬥持續至中午12時左右。