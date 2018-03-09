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中央社

菲南遭遇戰 軍方擊斃12名叛亂分子

中央社2018/03/09 18:45
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉9日專電）菲律賓軍方今天表示，政府軍昨天在南部民答那峨島小鎮與穆斯林分離組織50名成員交戰6小時，擊斃至少12名武裝叛亂分子，擊傷23人，政府軍1人受傷。

這場遭遇戰發生在馬吉丹奧省（Maguindanao）拿督沙烏地安帕端鎮（Datu Saudi Ampatuan），在馬尼拉以南約1300公里。

菲律賓陸軍第6步兵師發言人恩希納斯（ArvinEncinas）在一份發布給媒體記者的書面報告中說，8日清晨6時，第6步兵師第2營官兵在拿督沙烏地安帕端鎮郊區巡邏時，遭遇約50名莫洛國伊斯蘭自由鬥士（BIFF）成員，戰鬥持續至中午12時左右。

恩希納斯表示，士兵們清理戰場時未尋獲敵軍屍體，但根據前線情報及平民的說法，至少有12名BIFF成員死亡。

莫洛國伊斯蘭自由鬥士原先是較大的穆斯林分離組織「莫洛伊斯蘭解放陣線」（MILF）的一個派系，2008年，它的指揮官卡托（Ameril Umbra Kato）因不願與政府和談而帶槍出走，盤踞於馬吉丹奧省一帶。

卡托於2015年病死，莫洛國伊斯蘭自由鬥士目前據信有300名成員，且已向伊斯蘭國（IS）組織表示效忠。（編輯：郭中翰）1070309

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