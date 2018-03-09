中油報拒絕往來巨路申訴 23日雙方陳述

（中央社記者陳政偉台北9日電）815全台大跳電，中油去年10月提報巨路為拒絕往來廠商，巨路隨即向工程會提出申訴。工程會表示，由於審議過程中仍有許多爭議點，將在23日的採購申訴審議委員會議，請兩造陳述意見。

去年發生815全台大跳電，中油想對承包商巨路停權，在10月提報巨路為拒絕往來廠商，巨路隨即在去年11月提出申訴，目前正由行政院公共工程委員會的採購申訴審議委員會審議中。

兼任採購申訴審議委員會主委的工程會副主委高福堯接受中央社訪問時表示，目前審議進度還在進行中，已經3月2日召開的採購申訴審議委員會議討論並做出結論，認為有諸多疑點有待澄清，其中雙方的爭議點需明確檢視。