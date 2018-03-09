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政治

記者會被踢館噴生髮劑　蔡丁貴：統派已走投無路

編輯中心／綜合報導2018/03/09 19:13
▲自由台灣黨主席蔡丁貴（左）9日上午遭抗議者噴灑生髮劑，下午在台灣北社召開「潑漆是因難忍 轉型正義遲不執行」記者會上，談及事件原委。中央社記者施宗暉攝107年3月9日
▲自由台灣黨主席蔡丁貴（左）9日上午遭抗議者噴灑生髮劑，下午在台灣北社召開「潑漆是因難忍 轉型正義遲不執行」記者會上，談及事件原委。中央社記者施宗暉攝107年3月9日

二二八紀念日當天，桃園兩蔣園區蔣公陵寢遭潑漆，獨派團體今（ 9 ）日舉行慈湖潑漆行動記者會，卻遭到統派民眾闖入抗議，並朝自由台灣黨主席蔡丁貴噴生髮劑，雙方爆發衝突。對此，蔡丁貴表示不會提告，還說他比較同情統派人士，因為已經走投無路，才要用這種低階的手法。

台灣北社等獨派社團今日上午召開記者會，但過程中遭胡志偉等 3 名大陳島鄉情文化促進會成員闖入抗議，當場朝蔡丁貴噴灑生髮劑，雙方爆發激烈衝突，最後警方將胡男等 3 人帶回派出所。

蔡丁貴今日下午出面回應此事，他指出，從某個角度來說，這件事也是在幫助台獨聲勢，他比較同情對方，因為要出此下策，表示統派已經走投無路，才要用這種低階手法。他也表示，現在台灣和中國往來已無禁忌，呼籲那些留在台灣要強迫台灣人被中國統一的中國人，若認為中國比較好，自己回去就好，台灣雖然比較小，可能也沒那麼富裕，但「我們喜歡這樣的生活」，更說缺機票錢的話他可以幫忙募款。

至於是否會提告，蔡丁貴則表示，對方用這種手法他當然會害怕，但不會提告，因為他對中華民國流亡政府的司法完全沒有信心。而對於胡志偉指出，蔡丁貴曾說「潑漆擦掉就好」，那蔡丁貴不喜歡生髮劑也可以擦掉就好，蔡丁貴也回應，自己是一個活人，沒有花政府和納稅人一毛錢，「你可以在路上隨便攻擊一個跟體制無關的人嗎？」，認為這個類比並不恰當「如果我今天是蔣介石，他來噴我的頭髮， OK 啦」。

被問到會不會擔心人身安全或是類似事情再發生，蔡丁貴則說，自己長期在街頭，這些問題自己都知道，「最後大不了就是暗槍打死我，或許那一天台灣人民才會了解，台灣需要建立獨立的國家」，也說自己早有心理準備，會害怕，但願意承擔這種生命威脅，不會要求警方保護。

關鍵字蔡丁貴生髮劑潑漆胡志偉
蘇震清秀迪士尼模型　籲高鐵到屏東蔡遭噴生髮水　王：不喜歡洗掉就好

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