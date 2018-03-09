影／晨翔靠拜拜度過低潮期　被男生猛跳求偶舞

藝人連晨翔是SpeXial前成員，他與舊經紀公司可米合約纏訟多時，今（8）日他出席愛奇藝網劇《以你為名的青春》試片會，談到這段沉寂期，他坦承自己一度想改行，不僅跟朋友學習修手機，還跟經營紡織事業的老爸要工作，沒想到老爸直接指揮他去掃地，讓他知難而退，他還透露這段期間自己拜了超多廟。

試片會活動上，連晨翔自爆幼稚園初吻、國中初戀，被問到擅長的撩妹招數，他笑說：「沒有很會撩，有時候會寫情書，通常會參考歌詞。」他分享先前特別的「被追求」經驗，「之前有個學弟喜歡我朋友，沒想到有一天收情書的對象變成我，學弟還對我大跳〈舞孃〉，蠻特別的。」他故事一說完，現場笑聲不斷。沉寂一段時間再出發，他坦承低潮期曾「自我否定」，但現在已經調整好心境再出發，「現在把自己當成新人重新開始。」