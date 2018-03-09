影／晨翔靠拜拜度過低潮期　被男生猛跳求偶舞

藝人連晨翔是SpeXial前成員，他與舊經紀公司可米合約纏訟多時，今（8）日他出席愛奇藝網劇《以你為名的青春》試片會，談到這段沉寂期，他坦承自己一度想改行，不僅跟朋友學習修手機，還跟經營紡織事業的老爸要工作，沒想到老爸直接指揮他去掃地，讓他知難而退，他還透露這段期間自己拜了超多廟。
試片會活動上，連晨翔自爆幼稚園初吻、國中初戀，被問到擅長的撩妹招數，他笑說：「沒有很會撩，有時候會寫情書，通常會參考歌詞。」他分享先前特別的「被追求」經驗，「之前有個學弟喜歡我朋友，沒想到有一天收情書的對象變成我，學弟還對我大跳〈舞孃〉，蠻特別的。」他故事一說完，現場笑聲不斷。沉寂一段時間再出發，他坦承低潮期曾「自我否定」，但現在已經調整好心境再出發，「現在把自己當成新人重新開始。」
▲ 連晨翔把自己當新人重新出發。（圖／記者陳明安攝，2018.03.09）
記者詢問這段時期的官司花費，連晨翔思索了一下，「還沒認真算過，應該有50萬元。」對於之前低潮期想轉行一事，他話說得很直接：「老實說，除了藝人，我真的不知道自己還能做什麼？」加上身旁的朋友當汽修學徒，月薪才一萬元，想了想，他還是決定回來當藝人，目前已經有許多工作正在接洽，他希望可以讓粉絲看到全新的自己。