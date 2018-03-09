不只海洋風電風場 上緯風電葉片材料銷美

（中央社記者潘智義台北9日電）上緯國際投資控股公司董事長蔡朝陽表示，除積極開發海洋風電風場之外，也積極拓展風電葉片材料市場，除銷售給中國大陸風機製造廠，今年更成功銷售美國。

蔡朝陽今天在記者會指出，上緯開發海洋風電風場，是所需風機廠商的下游客戶，因生產風機葉片的化工原料，也是風機廠商上游的材料商。上緯銷售風機葉片給中國大陸最大風機廠商金風，今年銷量可望提升，更將取得另一家同屬中國前5大風機廠訂單。

上緯說，西門子製造風機葉片使用的樹脂材料由上緯供貨，上緯在台灣彰化外海開發風力發電的風場，又使用西門子的風機，其他國際知名風機大廠也是上緯極力爭取的風機葉片材料客戶；今年第1季風機葉片材料已小量銷美。