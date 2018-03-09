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永冠-KY上半年為谷底 下半年可望重返成長軌道

鉅亨網2018/03/09 19:08
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鑄件大廠永冠‐KY(1589-TW) 今 (9) 日召開法說會，展望今年，永冠表示，在持續轉型因素影響下，去年第 4 季到今年上半年為營運谷底，下半年起可望重返成長軌道，從三大產品結構來看，未來能源類營運將由陸域風電轉往離岸風電產品發展，注塑機產品設備供貨需求動能可期，產業機械方面將瞄準自動化趨勢，積極開發日本市場客戶，力拚全年非能源類營收成長 20%。

永冠去年第 4 季在原物料上漲、中國生產成本增加，加上匯率等負面影響下，導致毛利率降低，拖累營運由盈轉虧，每股虧損 0.53 元，使全年每股純益收斂為 2.28 元。永冠董事長暨總經理張賢銘表示，去年第 4 季至今年上半年為營運谷底，轉型效益可望從下半年起逐漸顯現，預期下半年新產品與新客戶加入下，將能重拾營運成長，2020 年後更可望快速發展，對未來 3 年至 5 年營運表現深具信心，

張賢銘表示，2016 年下半年起，開始察覺風電的市場，陸域風電景氣不佳、毛利下降，因而決定啟動產業轉型，降低能源類並平衡三大產品類營收占比，以提升獲利動能，從去年的產品結構來看，能源類已從 59% 降至 35%、注塑機由 22% 提升至 34%、產業機械也由 19% 拉升至 31%，他認為，若沒有啟動產品結構轉型，永冠面臨的衝擊將會更大，今年也會持續耕耘非能源類客戶。

展望今年，針對能源類產品部分，張賢銘表示，陸域風電很難再有成長機會，永來將瞄準 6MW(百萬瓦) 以上的大型離岸風電產品，2 月也與西門子簽訂 MOU，雙方將合作建置本土產能，將利用台中廠開發大型鑄件，預計該廠將於今年申請建照、2020 年前投產，在台中廠投產前，將由中國鑄造廠負責風電產品的生產。

注塑機產品方面，張賢銘指出，電動車發展將會成為催生產品需求的動能，相關新能源汽車的投資，將提升對注塑機、壓鑄機、沖壓機與汽車模具工業等需求，在電動車未來商機可期的前提下，將帶動相關設備供貨需求，產業機械方面則會瞄準自動化趨勢，持續開發新客戶，他並表示，目前非能源類營收目標較去年成長 20%。

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