急換新社長 神戶製鋼債券殖利率溢價爆醜聞來新低

去年 10 月爆出數據造假醜聞的神戶製鋼所（5406-JP），公司債的殖利率溢酬已跌到 5 個月來的低點，股價同時創下今年以來新低，周五 (9 日) 宣布由副社長山口貢升任社長，企圖力挽公司狂瀾。

神戶製鋼所爆出數據造假醜聞，篡改部分銅、鋁等產品的檢驗數據，供應未符合客戶要求的產品充作合格產品，去年曾引爆股價單日暴跌逾 20%。

公司周二宣布董事長兼社長川崎博引咎辭職後，周五接著宣布由負責機械部門的副社長山口貢升任社長，同時為了預防弊端，日後產品將進行自動化測試。