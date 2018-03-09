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中央社

爭取加入CPTPP 這些產業可能受挑戰

中央社2018/03/09 19:00
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者廖禹揚台北9日電）跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）11個會員8日在智利聖地牙哥簽署協定，經濟部表示將爭取加入，但指出部分工業產品及農業產品可能受到開放國內市場的挑戰。

澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南等國外長，8日在智利聖地牙哥簽署協定，後續待6個或半數以上簽署會員通知完成國內審議程序後60天即生效，目前智利、日本、澳洲、紐西蘭、馬來西亞均希望在今年底或明年初完成國內審議程序，預估協定最快將在明年上半年生效，生效後將接受任何國家或個別關稅領域申請加入。

經濟部今天表示，在協定生效後將積極申請加入，但也指出，開放國內市場可能影響部分國內產業，如汽車產業、重電產業及家電產品等以國內市場為主的工業產品，以及乾香菇、大蒜、紅豆等敏感農產品。

經濟部國際貿易局局長楊珍妮表示，這次協定中對農工產品整體開放程度極高，目前台灣工業產品平均關稅為4.1%，農業品為12.84%，若加入CPTPP，勢必得下調。但對蝴蝶蘭、毛豆、香蕉、馬拉巴栗及菇類等多項農產品，與農業資材、種苗、農業機械而言，將帶來外銷契機。

楊珍妮說，加入像CPTPP這樣的自由貿易協定，對相關工業及農業產品會帶來一定好處，但也必須做好配套措施準備。根據貿易局瞭解產業看法，國內產業對於加入CPTPP多持正面支持態度，但希望政府爭取部分產品延長降稅期限，或加強產業供應鏈與技術交流，以利產業升級。

為爭取加入CPTPP，目前有8項法案於立法院審議中，其中化妝品衛生管理條例、植物品種及種苗法、農藥管理法及數位通訊傳播法都列為本會期優先法案，楊珍妮表示，除積極推動修法進展，一但CPTPP正式生效，也會盡快提出申請，與國內法規準備工作同步進行，以期縮短作業時程。（編輯：黃國倫）1070309

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