生育是人權 醫師籲開放單身女可人工生殖

一名62歲婦女以人工生殖方式成功生產，單身女性能否施行人工生殖議題，也引發討論。

（中央社記者張茗喧台北9日電）不滿施行人工生殖的對象必須為合法夫妻，有網友提案開放單身女性也能施行人工生殖。婦產科醫師認為，生育是基本人權，法令應一視同仁，不該歧視未婚者的生育權。

賴宗炫說，最初之所以這樣立法，主要是為了保障合法配偶權利，避免有小三利用人工生殖「篡位」，也明定捐精、捐卵者必須匿名。

隨時代演進，歐美國家愈來愈多人崇尚同居但不結婚的「非核心家庭」，部分歐洲國家已陸續開放單身女性施行人工生殖。

「生育是基本人權。」賴宗炫強調，單身的人也有繳稅，為何只因沒結婚就無法生孩子，站在平等社會的角度而言，不論單身、同居、結婚的人都有生育的權利，法令不該歧視未婚族群。

不過，賴宗炫也表示，未來若開放單身女性施行人工生殖，政府應針對這類孩子訂定完善的社會福利、追蹤關懷、教養等配套措施，避免一時興起生了小孩，卻疏於後續照顧，衍生社會問題。

去年大法官釋憲指出，現行法令未保障同性婚姻已違憲，要求主管機關在公告後2年內修法。

賴宗炫說，未來開放同性婚姻後，人工生殖相關法令勢必將面臨一番修正，除了有婚姻關係的女同志可依法施行人工生殖外，男同志也可能需要代理孕母協助生子，相關議題屆時將成另一大挑戰。（編輯：黃瑞弘）1070309