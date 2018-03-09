美祭鋼鋁關稅 歐洲國家痛批手段錯誤

路透社報導，英國國際貿易大臣佛克斯（Liam Fox）表示，全球鋼鐵生產過剩問題確實存在，且主要來源為中國，但貿易保護主義「從沒真正奏效過」，另也指出英國出口鋼鐵供美軍使用。

美國總統川普昨天對進口鋼鋁分別課徵25%和10%關稅，加拿大、墨西哥獲得豁免，其他友邦同樣有機會排除在這項關稅措施外，歐盟（EU）也表示自己應得到豁免。

佛克斯昨晚在英國廣播公司（BBC）「問答時刻」（Question Time）節目上表示：「所以要是我們被捲入國安調查，實在是雙倍荒謬。」

他說：「我們能以多邊方式應對鋼鐵生產過剩問題，但這個作法是錯的。」並表示下週出訪華盛頓時，將向美方提出這個問題。

法新社報導，歐盟貿易事務執委馬姆斯壯（Cecilia Malmstroem）今天也持相似看法。她表示，歐盟與美國一樣關注全球鋼鐵過剩問題，但「這不是正確的解決之道」。

馬姆斯壯說：「對話向來是歐盟的優先策略。」她也表示，布魯塞爾當局「指望自己將被排除在」新關稅之外。

德國經濟部長賽普利斯（Brigitte Zypries）今天也痛斥川普的決定不僅完全體現保護主義，更是對盟友的侮辱。

賽普利斯在聲明中表示：「這種保護主義冒犯歐盟與德國等親密夥伴，也限制自由貿易。」他也說，德國將與歐盟磋商後做出「明確答覆」。（譯者：陳乃瑜/核稿：陳政一）1070309