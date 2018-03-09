NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈金正恩：凌晨不再試射導彈吵文在寅網友曬合照嫌冷漠　蕭敬騰霸氣回應跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

樂來越愛你音樂會 10日台南體育場登場

中央社2018/03/09 19:05
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者鄭景雯台北9日電）「樂來越愛你」電影交響音樂會繼去年8月來台後，10日首度在台南市立體育場登場，為2018台南藝術節拉開序幕，這次演出在戶外，指揮艾瑞克說，戶外演出可與觀眾有更多互動。

橫掃2017年奧斯卡金像獎、金球獎的電影「樂來越愛你」，去年夏天「樂來越愛你」電影交響音樂會首次來台，感動全台樂迷，今年再度來訪，再掀熱潮。

明晚將在台南市立體育場戶外演出，指揮艾瑞克．奧斯納（Erik Ochsner）說，「戶外演出會可有更多機會和觀眾互動，但當然也需要仰賴混音師的錄音，才能非常逼真的如同原聲帶播出一樣」。

鋼琴家藍迪．寇伯（Randy Kerber）認為，就技術上來說，「戶外演出會更困難，音樂家需要依賴耳機中的音樂才能呈現精準的演出」，另外戶外比較冷，對樂手例如銅管類來說可能會比較困難。

「樂來越愛你」除了引人共鳴的追夢劇情、復古又新潮的視覺設計，融合爵士樂與細膩管弦樂編曲、具強烈情感連結的音樂設計更是讓本片風靡全球的幕後功臣。

作曲家賈斯汀．赫維玆（Justin Hurwitz）創作時，在多數的原創音樂與歌曲部分借鏡1930年至1960年代的美國歌舞片，百老匯音樂劇的音樂風格，以及法國音樂大師米榭．李葛蘭為歌舞片「秋水伊人」所譜寫的法式浪漫音樂風情，再加上流行樂、管弦樂、爵士樂等類型音樂素材，也為這部片贏得了奧斯卡最佳原創音樂及最佳原創歌曲大獎。

「樂來越愛你」電影交響音樂會10日在台南市立體育場、11日在台北國家音樂廳演出。1070309

集遊法目的 學者：應是保障...釋字762號 被告沒律師...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan