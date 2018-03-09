樂來越愛你音樂會 10日台南體育場登場

明晚將在台南市立體育場戶外演出，指揮艾瑞克．奧斯納（Erik Ochsner）說，「戶外演出會可有更多機會和觀眾互動，但當然也需要仰賴混音師的錄音，才能非常逼真的如同原聲帶播出一樣」。

橫掃2017年奧斯卡金像獎、金球獎的電影「樂來越愛你」，去年夏天「樂來越愛你」電影交響音樂會首次來台，感動全台樂迷，今年再度來訪，再掀熱潮。

（中央社記者鄭景雯台北9日電）「樂來越愛你」電影交響音樂會繼去年8月來台後，10日首度在台南市立體育場登場，為2018台南藝術節拉開序幕，這次演出在戶外，指揮艾瑞克說，戶外演出可與觀眾有更多互動。

鋼琴家藍迪．寇伯（Randy Kerber）認為，就技術上來說，「戶外演出會更困難，音樂家需要依賴耳機中的音樂才能呈現精準的演出」，另外戶外比較冷，對樂手例如銅管類來說可能會比較困難。

「樂來越愛你」除了引人共鳴的追夢劇情、復古又新潮的視覺設計，融合爵士樂與細膩管弦樂編曲、具強烈情感連結的音樂設計更是讓本片風靡全球的幕後功臣。

作曲家賈斯汀．赫維玆（Justin Hurwitz）創作時，在多數的原創音樂與歌曲部分借鏡1930年至1960年代的美國歌舞片，百老匯音樂劇的音樂風格，以及法國音樂大師米榭．李葛蘭為歌舞片「秋水伊人」所譜寫的法式浪漫音樂風情，再加上流行樂、管弦樂、爵士樂等類型音樂素材，也為這部片贏得了奧斯卡最佳原創音樂及最佳原創歌曲大獎。

「樂來越愛你」電影交響音樂會10日在台南市立體育場、11日在台北國家音樂廳演出。1070309