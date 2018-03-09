影／陳歐珀獲提名參選宜蘭縣長　待民進黨中執會確認

民進黨將於本（3）月14日中執會確認高雄市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣四個縣市的縣市長提名人，而高雄市、嘉義縣、台南市的初選民調已經陸續出爐，宜蘭縣因為只有立法委員陳歐珀一人參選，所以是「同額競選」的情況，陳歐珀今（9）日傍晚證實上午已到民進黨中央黨部了解14日中執會將進行的流程。雖然提名尚待中執會對外正式公布，但陳歐珀表示，如果順利獲得提名，責任將是非常重大，未來也希望與鄉親父老共同捍衛宜蘭價值，實現宜蘭願景。
當被問到與代理縣長陳金德之間的關係，陳歐珀表示，陳金德是非常認真的代理縣長，四個月來做了很多事情，而他與陳金德共同的使命就是把宜蘭做好，同時也會共同面對未來的選戰。
至於國民黨的競爭對手羅東鎮長林姿妙，陳歐珀則是肯定她是勤跑基層的候選人，有其優勢，而自己因為在立法院的時間較多，未來也將與鄉親有更多民意上的交流。
宜蘭縣原本有三位登記參與民進黨宜蘭縣長初選，分別是立法委員陳歐珀、冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和，不過，在民進黨中央協調過程中，謝燦輝與江永和簽署由黨中央全權處理的書面切結，並停辦初選政見會及民調，所以僅剩陳歐珀一人參與初選。依據民進黨中央黨部所發布的高雄市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣四縣市長初選時程，3月14日中執會將會公告提名名單。今天陳歐珀到民進黨中央黨部了解中執會流程，幾乎已經確定由他代表民進黨角逐下屆宜蘭縣長。