影／陳歐珀獲提名參選宜蘭縣長　待民進黨中執會確認

民進黨將於本（3）月14日中執會確認高雄市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣四個縣市的縣市長提名人，而高雄市、嘉義縣、台南市的初選民調已經陸續出爐，宜蘭縣因為只有立法委員陳歐珀一人參選，所以是「同額競選」的情況，陳歐珀今（9）日傍晚證實上午已到民進黨中央黨部了解14日中執會將進行的流程。雖然提名尚待中執會對外正式公布，但陳歐珀表示，如果順利獲得提名，責任將是非常重大，未來也希望與鄉親父老共同捍衛宜蘭價值，實現宜蘭願景。

當被問到與代理縣長陳金德之間的關係，陳歐珀表示，陳金德是非常認真的代理縣長，四個月來做了很多事情，而他與陳金德共同的使命就是把宜蘭做好，同時也會共同面對未來的選戰。