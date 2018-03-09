美祭鋼鋁稅 德專家籲冷靜以對

（中央社記者林育立柏林9日專電）美國總統川普宣布對進口鋼鋁課徵關稅，並威脅對德國進口車用重稅，德國學者呼籲歐盟冷靜以對，不要讓貿易戰風險進一步擴大。

德國經濟研究所（DIW） 所長伏拉茲謝（MarcelFratzscher）表示，德國鋼鋁業的勞工有上萬人，川普祭出關稅對歐洲的傷害遠比美國還大，而且德國的經濟產值高達一半靠出口，如果貿易戰擴大到汽車，對德國經濟將造成相當大的衝擊。

伏拉茲謝指出，川普表面上想保護本國的鋼鋁業者，事實上，對進口鋼鋁課重稅，造成價格上揚，長期來看會造成更多失業，不過這點他避而不談。