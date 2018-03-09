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中央社

美祭鋼鋁稅 德專家籲冷靜以對

中央社2018/03/09 19:13
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者林育立柏林9日專電）美國總統川普宣布對進口鋼鋁課徵關稅，並威脅對德國進口車用重稅，德國學者呼籲歐盟冷靜以對，不要讓貿易戰風險進一步擴大。

德國經濟研究所（DIW） 所長伏拉茲謝（MarcelFratzscher）表示，德國鋼鋁業的勞工有上萬人，川普祭出關稅對歐洲的傷害遠比美國還大，而且德國的經濟產值高達一半靠出口，如果貿易戰擴大到汽車，對德國經濟將造成相當大的衝擊。

伏拉茲謝指出，川普表面上想保護本國的鋼鋁業者，事實上，對進口鋼鋁課重稅，造成價格上揚，長期來看會造成更多失業，不過這點他避而不談。

慕尼黑衣佛研究所（Ifo Institute）所長菲斯特（Clemens Fuest）表示，從整體經濟實力來看，歐盟比美國還強大，歐盟對美國的措施應該有所回應。但現階段應先保持對話，期待理性回到談判桌，小心別讓貿易戰風險擴大。

商業銀行（Commerzbank）首席經濟學家克雷默（Joerg Kraemer）指出，川普堅信能贏得貿易戰，而報復措施對他的影響有限，只會刺激他祭出更多關稅，以討好支持者。

克雷默建議歐盟，乾脆將進口車關稅從10%降到與美國一樣的2.5%，阻止情勢演變成針鋒相對的貿易戰。（編輯：廖漢原）1070309

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