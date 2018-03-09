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中央社

jpp-KY航太新廠8月完工 今年業績看增1成

中央社2018/03/09 19:17
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）jpp-KY董事長鍾國松表示，泰國航太結構件新廠預計8月完工，未來也布局航太維修市場，第3季業績看高。法人估今年業績年成長看10%，今年EPS可到5.5元。

展望航太市場布局，鍾國松指出，航太應用朝向結構件發展，在泰國陽極處理和熱處理新廠預計今年8月完工，預估2020年底希望獲得波音和空中巴士等大廠認證。

在航太長期布局，鍾國松看好泰國深耕工業4.0，未來朝向航太維修市場發展。

jpp-KY主要生產駕駛艙內航電系統機構件，終端應用在Airbus320、Airbus340、Airbus350、Boeing787、直升機等，未來持續布局F5X、灣流G650、空中巴士軍用運輸機A400M等。

法人預估，jpp-KY今年航太產品應用占整體業績比重可到20%到21%。

在提升公司內部生產力部分，鍾國松表示，公司內部持續升級軟體管理，帶動毛利率上揚，平均毛利率成長至35%到36%，沒有受到人工成本上揚影響。

此外，鍾國松指出，今年員工教育訓練正確性要達到90%以上，透過這個基礎，邁向大數據應用和智慧資料分析。

展望今年營運表現，鍾國松預期，今年第1季淡季季節性表現，可能是今年單季谷底，預期第2季爬升，第3季可望登上今年單季營運高峰，下半年會比上半年佳。

觀察今年營運成長動能，鍾國松看好泰國政府在數位電錶發展，日本客戶訂單看佳，預期加值機訂單回溫，另外通訊櫃、食品檢驗機訂單穩健向上。今年成長動能在泰國4.0和機電整合領域，明年深耕遊戲機整機組裝。

法人預估，jpp-KY在3月業績較去年同期回落，5月業績開始揚升，第3季和第4季業績看漲；今年整體業績目標可望較去年成長5%到10%，今年毛利率可較去年成長，預估今年每股純益（EPS）可到新台幣5.5元。

觀察去年營運表現，法人預估jpp-KY去年每股純益可超過5元，去年毛利率和獲利可創歷史新高。

jpp-KY自結2月合併營收新台幣9515萬元，較1月9789萬元減少2.8%，比去年同期9035萬元成長5.3%。累計今年前2月jpp-KY自結合併營收1.93億元，較去年同期1.89億元成長2%。（編輯：黃國倫）1070309

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