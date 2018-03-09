地方萬花筒》影／響應植樹愛地球　鹿港鎮公所送樹苗

▲鹿港鎮公所發放桂花與茶花樹苗，免費贈送給需要的民眾栽植，鎮公所前廣場就擠滿數百人到場排隊等候領取花樹苗與有機肥料。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.09）

鹿港鄉親喜愛蒔花弄草，每逢植樹節前夕，為響應植樹愛地球，提倡減碳新生活，鹿港鎮公所9日舉辦的植樹節贈苗、贈有機肥暨資源回收兌換環保宣導活動，免費贈送給需要的民眾栽植，一早，鹿港鎮公所前廣場就擠滿數百人到場排隊等候領取花樹苗與有機肥料，一人二株，千株樹苗半小時即被索取一空，鎮長黃振彥欣見眾人踴躍參與，也到場服務，勉勵大家一起做環保

黃振彥指出，今年所提供桂花及樹蘭各1,000株及有機肥200包免費贈送，在一個小時內就被排隊的民眾領完，數量較少的有機肥更在15分鐘就送完，還有廢電池兌換香皂環保宣導品活動，一百盒香皂也在15分鐘一掃而空，需求量相當驚人。



▲鹿港鎮公所發放桂花與茶花樹苗，免費贈送給需要的民眾栽植，鎮公所前廣場就擠滿數百人到場排隊等候領取花樹苗與有機肥料。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.09）

黃振彥表示，春暖花開大地回春之際，正是植樹的好時機，降低溫室效應節能減碳，應是普世的共識，人類不僅跟樹木，跟大自然都應該和諧相處，才能使生命得到照顧，我們每一個人都要為保護地球盡一份心力。



▲鹿港鎮公所發放桂花與茶花樹苗，免費贈送給需要的民眾栽植，鎮公所前廣場就擠滿數百人到場排隊等候領取花樹苗與有機肥料。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.09）

鹿港鎮公所每年舉辦植樹活動都相當受到鎮民歡迎，清潔隊的資源回收兌換環保宣導品鼓勵大家拿廢電池換香皂，廢手機、農藥罐容器可換洗碗精，都供不應求，很多人帶著一大包廢電池來兌換，20顆乾電池換一個香皂，結果一百盒香皂根本不夠送，趕緊再從隊部緊急補給到場。



▲鹿港鎮公所發放桂花與茶花樹苗，免費贈送給需要的民眾栽植，鎮公所前廣場就擠滿數百人到場排隊等候領取花樹苗與有機肥料。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.09）

黃振彥表示，今年真的是特別熱烈，可見大家都有惜福愛物的觀念。另外如有社區需要綠美化環境，亦可提出申請，鎮公所將協助提交農政單位，提供花苗樹苗來種植，歡迎大家踴躍參加，索取樹苗綠化家園，共同響應植樹活動，營造清淨美麗好環境。