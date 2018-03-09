環科大餐飲廚藝系　遵循傳統拜師禮儀

環球科技大學餐飲廚藝系於9日上午九點，在存誠樓中庭舉行第六屆餐飲廚藝系拜師大典，以傳統拜師的禮儀，由學生向師傅們進行拜師大典。遵循古禮，迎請斗六新興宮媽祖親蒞現場，人神共鑒，並祝福學子們在專業上大展雄圖，儀式莊嚴而隆重。

環球科大校長陳益興全程參與祝福學生專業成長的喜悅。主禮官校長陳益興親自為在2017年國際廚藝大賽中獲得前三名的同學套上金色領環。金色領環象徵榮耀、傳承與肯定，薪火相傳，賡續綿延，廚藝傳香，環球留芳。



▲餐飲廚藝系142名新生經過近一學年的專業培育，以最誠摯的熱情和決心，正式拜師入門。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.09）