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環科大餐飲廚藝系　遵循傳統拜師禮儀

記者蘇榮泉／雲林報導2018/03/09 20:09
▲餐飲廚藝系以傳統拜師儀禮，由學生向師傅們進行跪拜大禮。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.09）
▲餐飲廚藝系以傳統拜師儀禮，由學生向師傅們進行跪拜大禮。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.09）

環球科技大學餐飲廚藝系於9日上午九點，在存誠樓中庭舉行第六屆餐飲廚藝系拜師大典，以傳統拜師的禮儀，由學生向師傅們進行拜師大典。遵循古禮，迎請斗六新興宮媽祖親蒞現場，人神共鑒，並祝福學子們在專業上大展雄圖，儀式莊嚴而隆重。

環球科大校長陳益興全程參與祝福學生專業成長的喜悅。主禮官校長陳益興親自為在2017年國際廚藝大賽中獲得前三名的同學套上金色領環。金色領環象徵榮耀、傳承與肯定，薪火相傳，賡續綿延，廚藝傳香，環球留芳。


▲餐飲廚藝系142名新生經過近一學年的專業培育，以最誠摯的熱情和決心，正式拜師入門。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.09）

餐飲廚藝系主任劉禧賢表示，餐飲廚藝系的拜師大典已成為環球重要的人文風景，以及學術傳承的里程碑。學生透過拜師儀式，內化學習動機，進行自我要求與實踐，並建立自信心與榮譽感，傳承師傅們的敬業精神，對目標執著、專注，並超越當下，自我覺醒，自我完成。感謝各界賢達蒞會指導，一起見證歷史。


▲環球科技大學餐飲廚藝系遵循古禮，迎請斗六新興宮媽祖親蒞拜師大典現場，人神共鑒。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.09）

餐飲廚藝系本學年度142名新生，經過近一學年的專業培育，以最誠摯的熱情和決心，正式拜師入門。拜師大典由環球科技大學陳益興校長擔任主禮官，在陪祭貴賓就位後，主禮官依序獻帛、獻爵、獻果，並帶領師傅們及全體同學行三鞠躬禮。


▲由受拜師傅為學生授帽，承諾收學生為徒，將傾囊相授，傳承餐飲技藝。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.03.09）

復請系上教師郭木炎、王貴正、葉力誠師傅上座，進行「獻束脩」三叩首禮。接續由學生拜叩師傅，奉為身心靈的導師，傳習技藝，言教身教。然後由受拜師傅為學生授帽，承諾收學生為徒，並傾囊相授，傳承餐飲技藝，完成拜師禮。

關鍵字餐飲廚藝系拜師環球科技大學
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