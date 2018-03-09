影／彰雲投唯一　大葉大學建置托福iBT考場

▲大葉大學申請建置可同時容納60人的托福iBT考場，是彰雲投地區唯一的托福考場。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.09）

大葉大學申請通過美國教育測驗服務社（ETS）托福iBT考場，不僅全世界人士都可以到大葉考場考試，更是彰雲投地區唯一的托福考場，也是中部地區唯一設有托稫ibt考場的大學，將在3月11日舉辦第一場考試。

國際語言中心主任張智惠表示，托福（TOEFL）是學術型的語言考試，iBT全名為「Internet-Based Test」，即網路測驗，檢定項目包含：閱讀、聽力、口說、寫作。美加地區留學申請多半會要求附托福成績，過去彰雲投都沒有托福考場，中部地區考生必須到台中或是嘉義應考，但台中考場一年僅有少數幾次考試，有時遇到考場已滿、或是時間搭不上的情形，考生就只能選擇遠赴北部考場。



▲大葉大學申請建置可同時容納60人的托福iBT考場，是彰雲投地區唯一的托福考場。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.09）

為讓中區考生免於奔波考試之苦，大葉大學特別申請建置可同時容納60人的托福iBT考場，這個考場也是中彰投雲唯一美國ETS認證的大學托稫ibt考場，今年每個月都會舉辦一場考試，方便想留學的民眾應試。



▲大葉大學申請建置可同時容納60人的托福iBT考場，是彰雲投地區唯一的托福考場。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.09）

張智惠說，大葉大學鼓勵學生拓展海外視野，全校各系都有國際雙學位課程，國際語言中心開設有多益、托福、雅思、CSEPT英文檢定加強班，協助學生提升學生外語能力，考取證照讓有志到外國留學的學生，經由加強班的輔導，順利取得外國學校的入學門檻。目前學校已取得多益、全民英檢、CSEPT、托福iBT考場資格，期待有更多年輕學子運用大葉的資源，一圓留學夢。