簡立忠接任證交所總座 5次萬點都經歷過

但是說起簡立忠搭上升遷的直升機，要從2010年從證交所經理奉派到投資人保護中心當總經理說起，當時業界就認為是「破格拔擢」，在當投保中心總經理一年後，就回任證交所擔任副總經理，7年當上總經理。

簡立忠在證交所資歷深厚，從1988年就從專員做起，包括券商輔導部、公關室、稽核室、上市部、監視部、上市治理部（現為公司治理部）都曾待過，是超資深員工，在12日證交所董事會通過後，即將走馬上任總經理。

（中央社記者韓婷婷台北9日電）台灣證券交易所總經理李啟賢轉任證券暨期貨市場發展基金會董事長，總座一職由副總經理簡立忠接任，簡立忠在證交所資歷逼近30年，對於資本市場相當嫻熟，台股5次萬點行情他都經歷過。

不論是證交所員工或是媒體記者，無不對簡立忠的謹慎、認真印象深刻，由於目前兼任證交所發言人，面對外界形形色色的問題，簡立忠總是從上而下把問題的邏輯說清楚之後，提供可以思考的方向，但卻又守口如瓶，未曝光的事情絕對不會漏了口風。

也因為這樣謹慎的態度，讓簡立忠獲得歷任證交所長官包括薛琦、李述德、許仁壽、林火燈的賞賜，連目前受到國際肯定的公司治理制度，也是在簡立忠擔任上市部經理時開始催生，至今年公司治理評鑑已經進入第5年，成為上市櫃公司相當重視的年度工作。

簡立忠表示，今年證交所的重點包括近年來推動的逐筆交易，希望能在今年上路，此外，上市規模質與量的提升，及公司治理持續精進，也是需要加強之處。券商方面，則著重在近年來相當熱門的資安問題及洗錢防制，證交所都要加大力度推廣。

簡立忠簡歷

學歷：國立政治大學財政研究所碩士。

現任：證交所副總經理、證券投資人及期貨交易人保護中心董事、中華民國會計研究發展基金會常務董事。

經歷：證券投資人及期貨交易人保護中心總經理、台灣指數股份有限公司總經理、中華信用評等股份有限公司董事、台北金融大樓股份有限公司監察人。（編輯：張均懋）1070309