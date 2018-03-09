培育台灣和牛有成 李登輝論文登上日本期刊

論文內容以李登輝基金會2016年在陽明山購得的19頭台灣「源興牛」為重點，研究與日本黑毛和牛，以及海弗牛、西門塔爾牛、短角牛、安格斯牛、荷蘭乳牛、夏洛利牛、利木贊牛這7種歐美品種，共9品種之間的遺傳關係。

這篇論文主題為「以SNP標記解析台灣牛種、黑毛和種及歐美品種之遺傳性關係」，由李登輝以及李登輝基金會秘書長王燕軍、日本和牛專家中村佐都志、日本大學教授長嶺慶隆共同掛名發表。

（中央社記者范正祥台北9日電）前總統李登輝培育「台灣和牛」有成，有關解密台灣「源興牛」基因論文，在李登輝領銜下，2月登上日本畜產學界權威學術期刊「日本畜產學會報」。

這項研究是為了確定台灣牛與現在的日本和牛及歐美品種有怎樣的遺傳關係而進行的。研究發現，台灣牛與外國種間有巨大差異，為獨立性基因群集。

此外，研究背景也提及，此次研究對象的台灣牛，是台灣日治時期（1895年至1945年）從日本運至台灣基隆港，數量約為100頭的和牛之子孫。這批和牛飼養於台北市郊區萬里，以台灣和牛的名義曾經頻繁進行成牛與小牛的買賣。

日本於1945年戰爭結束後，將台灣和牛運至陽明山放養。根據紀錄顯示，放牧牛最多的時期曾高達1600頭牛（包含水牛與黃牛）。之後放牧牛數量銳減，直到2016年9月陽明山放牧牛只剩19頭（公牛8頭、母牛11頭）。

論文最後指出，台灣牛跟其他品種不一樣，之後也要進行屠體調查，讓肉質相關能力更清楚。如果顯示跟黑毛和種接近的結果，未來希望從台灣牛生產高品質牛肉，更加強台灣國內畜農發展和台灣國內肉牛自給率的提升。（編輯：林沂鋒）1070309