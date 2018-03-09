培育橋牌國手搖籃 苗縣學子前進世界盃

苗栗縣學子參加107年中華民國青年女子組及青少年組橋藝國家代表隊決賽，皆榮獲冠軍，有12人獲選為國手，將代表台灣出征4月在印尼雅加達舉辦的亞太盃青年橋藝公開賽，以及8月在中國蘇州舉辦的世界盃橋藝錦標賽。

苗栗縣長徐耀昌今天在縣府接見表揚這群優秀子弟，也感謝前縣府教育局長溫振琴及苗栗縣橋藝委員會長期大力推廣橋藝，讓苗栗成為橋藝國手培育搖籃，更是青少年橋牌技藝的領頭羊。

「學橋牌的孩子不會變壞」，苗栗縣橋藝委員會主委、縣議員鄭碧玉說，她觀察這些橋牌選手非常冷靜、有判斷力，且臨危不亂，期盼縣府協助橋藝向下扎根，普及推廣至縣內各國小。

國小三年級開始學橋牌的黃羽榛指出，小時候從比賽中獲得成就感與持續精進的動力，到了國中，打橋牌也成為一種紓壓方式，對課業也有幫助，「推理能力變強，腦筋轉得比較快」。

包括去年宣布卸任台積電董座的張忠謀以及國際間多位名人包括股神巴菲特、比爾蓋茲都喜歡打橋牌，溫振琴指出，學橋藝的孩子「參賽、得獎都是其次，最主要它能開智慧」，透過腦力激盪訓練邏輯推理、臨場反應判斷以及團隊間的互助支持、包容，「學到的是更多一輩子都受用不完的人生道理」。（編輯：黃于）1070309